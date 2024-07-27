Онлайн-кинотеатр KION рассказал о новинках августа

Драмеди «Она такая классная» и много комедийных новинок

Главная августовская новинка в онлайн-кинотеатре KION – авантюрное роуд-муви «Она такая классная». Сериал, главные роли в котором исполнили Лев Зулькарнаев, Денис Прытков, Валерий Степанов и Евгений Егоров, дебютирует на сервисе 1 августа.

Кроме того, зрителей стриминга ждут комедии ТУР С ИВАНУШКАМИ, ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ и НЕ ОДНА ДОМА, фантастический мультфильм МЕЧТЫ РОБОТА, а также другие новинки библиотеки.

Только на KION

С 1 августа:

«Она такая классная» (драмеди)

Екатеринбург, наши дни. Обаятельному раздолбаю Артёму уже 27, однако он не спешит взрослеть. Артём таксует на родительской машине, играет в баскетбол с друзьями Ромой и Егором и не понимает, о какой ответственности все время пытается завести разговор его девушка. По соседству с Артёмом живет Лёня — восемнадцатилетний парень с расстройством аутистического спектра, который находится под гиперопекой своей мамы. Однажды в гостях у Артёма Лёня видит на экране компьютера ролик с красивой девушкой, в которую сразу и безоговорочно влюбляется. Он требует срочно поехать вместе в Санкт-Петербург и найти актрису, потому что жить без нее Лёня теперь не может. Это кажется невозможным, но по стечению нелепых обстоятельств Лёня с Артёмом все же едут в Петербург, и к ним присоединяются Рома с Егором, бегущие от больших проблем. Их ждет не просто поездка, а целый путь взросления, который лучше всего проходить с друзьями.

Скоро:

ТУР С ИВАНУШКАМИ (романтическая комедия, реж. Марк Горобец)

Три подруги, в детстве фанатевшие от «Иванушек International», понимают, что за всю жизнь не совершили ни одного безумного поступка, всегда всё делали ради кого-то, а не для себя. Они решают исполнить свою детскую мечту — поехать в тур за «Иванушками» по югу России, чтобы наконец-то отвлечься от всех проблем.

Также на сервисе:

СОБАЧИЙ ПОБЕГ (приключенческая комедия, реж. Деван)

Золотистый ретривер Томи и красотка-спаниель Амалу проводят все время вместе, но их владельцы не одобряют роман из-за предрассудков. Не в силах противостоять великой собачьей любви, четвероногая пара сбегает и отправляется в путешествие, полное приключений.

ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ (комедия, реж. Алексей Пиманов)

Тимур Бабурин не знает, что такое ходить на работу. Он сын олигарха, озорной гуляка, прожигатель жизни и отцовских денег. Для развлечения Тимур часто заключает экзотические пари — например, выпрыгнуть из вертолета в бассейн. Когда он внезапно становится наследником огромного состояния, бизнес-партнер его отца предлагает ему заманчивый спор, от которого Тимур не в силах отказаться, не зная, что это решение станет судьбоносным.

МЕЧТЫ РОБОТА (анимация, реж. Пабло Берхер)

Манхэттен, 1984 год. Пёс покупает друга-робота, и его жизнь меняется невероятным образом.

НЕ ОДНА ДОМА (комедия, реж. Василий Свиридов)

Ученица 5 класса Маша Хаметова остаётся дома одна, потому что родители уезжают в срочную командировку. Присмотреть за Машей вызвали няню, которую нашли через модный онлайн-сервис. Однако кто мог предположить, что у няня вынашивает коварный план? Теперь у Маши есть одна ночь, чтобы с помощью нейросетей и современных гаджетов вывести преступницу на чистую воду, показав ей, кто в умном доме хозяин.

Фото: кадр со съемок сериала «Она такая классная»