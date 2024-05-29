Онлайн-кинотеатр KION рассказал о новинках июня

«Клиника счастья. Реалити», документальный фильм о NILETTO и другие новинки библиотеки

Главная июньская новинка, которая появится в онлайн-кинотеатре KION – «Клиника счастья. Реалити» с ведущей Авророй. Первое в России шоу, основанное на сериале из линейки KION Originals, дебютирует на сервисе 1 июня.

Кроме того, зрителей стриминга ждут документальный фильм НЕЛЮБИМКА про артиста NILETTO, экшн ПАЦАН ПРОТИВ ВСЕХ, драма МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИКТ с Джессикой Честейн и Энн Хэтуэй, а также другие новинки библиотеки.

Только на KION

С 1 июня:

«Клиника счастья. Реалити» (реалити-шоу, реж. Алексей Трейман)

Это проект, посвященный всем аспектам важной и сложной темы семейных отношений. Проект переносит в реальную жизнь уникальную клинику из сериала «Клиника счастья» из линейки KION Originals. Экспертами шоу стали профессиональные профильные специалисты — эндокринологи, сексологи и психологи. Им предстоит помочь 24 парам из 16 городов нашей страны разобраться с проблемами, которые мешают им жить полноценной жизнью. В каждом выпуске — новые семьи с разными судьбами, но с одинаковым запросом: спасти семью и стать счастливыми.

Скоро:

НЕЛЮБИМКА (документальный, реж. Станислав Сорокин)

Это кино о поиске вдохновения, страхе одиночества, о демонах и травмах, сопутствующим творческому процессу, а также обретении зрелости. Погружение в родную среду, создает метафизическую воронку, куда погружаются герои, навстречу себе. После оглушительного успеха песни «Любимка» группа NILETTO обрела любовь и большую фанатскую аудиторию. Но так ли весело и легко жить на «высоких оборотах» популярности? В фильме мы увидим путешествие команды в Екатеринбург и Свердловскую область – туда, где выросли участники группы – Даниил, Андрей, Алексей и Егор. Встреча с людьми, которые сыграли роль в становлении музыкантов и танцоров, откроет для зрителей те стороны жизни, которые мы не увидим в студийных интервью.

Также на сервисе:

МАРС ЭКСПРЕСС (анимационный, реж. Жереми Перен)

2200 год, планета Марс. По заданию состоятельного клиента два частных детектива — Алин Руби и андроид Карлос Ривьера — выслеживают студентку-хакера, создавшую код для снятия всех этических ограничений с роботов. Напарникам придется столкнуться с мозговыми фермами, коррупцией и тайнами, угрожающими изменить облик Вселенной.

МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ (триллер, реж. Бенуа Деломм)

Начало 1960-х, американский пригород. Элис и Селин — лучшие подруги. Они живут в соседних домах, их сыновья учатся в одном классе и растут как братья, а знаменательные даты две семьи отмечают вместе. Но этой идиллии приходит конец после несчастного случая. Дружба женщин трещит по швам и оборачивается взаимными подозрениями и упреками.

ПАЦАН ПРОТИВ ВСЕХ (экшн, реж. Мориц Мор)

По сюжету — во время отбора жертв для ежегодно проводимого тв-шоу мать и сестру одного мальчика убивает глава правящей тиранической династии Хильда Ван Дер Кой, а сам он становится глухонемым. Парень сбегает в джунгли с одним желанием — отомстить. Здесь он встречает отшельника Шамана, который начинает обучать его боевым искусствам. Проходят годы, и теперь повзрослевший мститель готов действовать.

ОСТРОВ ИЗГОЕВ (триллер, реж. Тома Бидеген)

В центре повествования – супружеская пара, которая отправляется в долгожданное путешествие, превращающееся в настоящее испытание. После крушения корабля они оказываются на необитаемом острове недалеко от Антарктиды, где шансы на выживание ничтожно малы. Им придется противостоять силам природы и диким животным, находить пропитание и укрытие.

СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ (мелодрама, реж. Сергей Ильин)

Матвей — молодой прилежный алтарник, который мечтает стать священником. Агата — спонтанная дерзкая художница, которая не привыкла ничего планировать наперед. После знакомства Матвей и Агата понимают, что их разные на первый взгляд миры объединяют одни и те же проблемы и ценности. Но смогут ли они это по-настоящему осознать?

Фото: кадр из шоу «Клиника счастья. Реалити»