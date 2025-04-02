Студия KIONFILM разрабатывает «Кота в сапогах»

Сценарий картины пишет Владимир Васильев

Линейка оригинальных проектов студии KIONFILM будет расширяться за счет фильмов и сериалов, адаптирующих классические истории под современную аудиторию. Одним из них станет сказка КОТ В САПОГАХ, съемки которой начнутся в следующем году.

Ожидается, что это будет новое осмысление семейной сказки, где кот-трикстер предстанет в необычном амплуа.

Сценарий картины пишет Владимир Васильев («Беспринципные», «Красная поляна»).

Фото: иллюстрация к сказке «Кот в сапогах»