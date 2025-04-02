Студия KIONFILM разрабатывает «Кота в сапогах»
Автор: БК
2 апреля 2025
Сценарий картины пишет Владимир Васильев
Линейка оригинальных проектов студии KIONFILM будет расширяться за счет фильмов и сериалов, адаптирующих классические истории под современную аудиторию. Одним из них станет сказка КОТ В САПОГАХ, съемки которой начнутся в следующем году.
Ожидается, что это будет новое осмысление семейной сказки, где кот-трикстер предстанет в необычном амплуа.
Сценарий картины пишет Владимир Васильев («Беспринципные», «Красная поляна»).
Фото: иллюстрация к сказке «Кот в сапогах»
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