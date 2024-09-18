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Фестиваль «ЛАМПА» объявил состав жюри и участников деловой программу

Автор: БК

18 сентября 2024

Смотр пройдет в Перми с 3 по 5 октября

Организаторы XI Международного кинофестиваля социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «ЛАМПА», который пройдет в Перми с 3 по 5 октября, представили жюри грядущего смотра. Возглавит его актер, режиссер и продюсер Антон Богданов.

Конкурсную программу будут оценивать более двадцати артистов, продюсеров и общественных деятелей, в числе которых: Ольга Лерман, Сергей Гилев, Антон Маслов, Ольга Смирнова, Александр Домогаров-младший и многие другие.

Членами детского жюри стали юные амбассадоры, волонтеры и инструкторы кинолагеря «Новый город «Дружный», а также молодые актеры – Энджел Жуков, Леон Кемстач, Ева Смирнова и Даниил Муравьев.

Жюри предстоит выбрать победителей основного конкурса фестиваля в следующих номинациях: игровой/документальный короткометражный фильм, анимационный социальный фильм, супер-короткий метр и специальная номинация, инициированная Агентством ООН по делам беженцев в России, «Дорога к дому».

Спикерами деловой программы «ЛАМПЫ-2024» выступят: главный продюсер СТС Максим Рыбаков, руководитель КСО Национальной Медиа Группы, импакт-продюсер Мария Залунина, директор по управлению брендами НМГ Елена Шанович, руководитель отдела производства СТС-анимация Дарья Радецкая, заместитель генерального продюсера онлайн-кинотеатра «Okko» Светлана Сонина, режиссер и продюсер Наталья Голодова, генеральный директор «Руки Вверх Production» Вадим Бакунев, продюсер «Руки Вверх Production» Елена Иевская, историк моды, искусствовед Анатоль Вовк и многие другие.      

В конкурсную программу смотра вошли 60 лучших короткометражек из 16 стран мира. Во внеконкурсном показе будет представлено 30 короткометражных и полнометражных картин. Фильмом открытия станет драмеди ПРАВИЛА ФИЛИППА Романа Косова.

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