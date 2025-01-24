«Ленфильм» подписал меморандум о сотрудничестве в сфере кинематографа с представителями стран БРИКС

Документ станет важным шагом по развитию международных проектов

23 января в Санкт-Петербурге директор киностудии «Ленфильм» Надежда Андрющенко и руководитель Комитета внешней экономической деятельности Объединенного центра делового сотрудничества БРИКС (КВЭД) Анатолий Емец подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве между организациями.

Отмечается, что документ станет важным шагом по развитию международных проектов. «Будем снимать фильмы, направленные на многополярность, патриотическое воспитание и взаимопонимание между народами», – заявила Андрющенко.

Руководитель представительства КВЭД в Федеративной республике Нигерия Суберу Адиноий Озигис, в свою очередь, отметил, что у его страны уже есть конкретные проекты для будущего сотрудничества.

После подписания меморандума гости познакомились с возможностями и историей киностудии «Ленфильм».

Фото: пресс-служба киностудии