«Ленфильм» подписал меморандум о сотрудничестве в сфере кинематографа с представителями стран БРИКС
Документ станет важным шагом по развитию международных проектов
23 января в Санкт-Петербурге директор киностудии «Ленфильм» Надежда Андрющенко и руководитель Комитета внешней экономической деятельности Объединенного центра делового сотрудничества БРИКС (КВЭД) Анатолий Емец подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве между организациями.
Отмечается, что документ станет важным шагом по развитию международных проектов. «Будем снимать фильмы, направленные на многополярность, патриотическое воспитание и взаимопонимание между народами», – заявила Андрющенко.
Руководитель представительства КВЭД в Федеративной республике Нигерия Суберу Адиноий Озигис, в свою очередь, отметил, что у его страны уже есть конкретные проекты для будущего сотрудничества.
После подписания меморандума гости познакомились с возможностями и историей киностудии «Ленфильм».
Фото: пресс-служба киностудии