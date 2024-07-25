Кинофестиваль «Маяк» открывает аккредитацию

Подать заявку можно с 25 июля по 1 сентября

Второй фестиваль актуального российского кино «Маяк» открыл аккредитацию гостей и прессы.

К участию приглашаются представители профильных СМИ и кинематографисты, работающие в следующих областях: производство, дистрибуция, онлайн-дистрибуция, кастинг, фестивальное программирование, телевещание, финансирование, архивирование, продажи, маркетинг, кинопоказ, образование.

Помимо этого, будут также рассмотрены заявки от индивидуальных заявителей – актеров, режиссеров, сценаристов, продюсеров, операторов, композиторов и других представителей кинопроизводства.

Подать заявку можно на официальном сайте с 25 июля по 1 сентября. Регистрация на фестиваль бесплатная. Аккредитованные гости смогут посещать кинопоказы основного конкурса и конкурса короткого метра, церемонии открытия и закрытия фестиваля.

Второй фестиваль актуального российского кино «Маяк» пройдет в Геленджике с 5 по 10 октября. Председателем жюри основного конкурса стал Жора Крыжовников.

Фото: пресс-служба фестиваля