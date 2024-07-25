top banner

Кинофестиваль «Маяк» открывает аккредитацию

Автор: БК

25 июля 2024

Подать заявку можно с 25 июля по 1 сентября

Второй фестиваль актуального российского кино «Маяк» открыл аккредитацию гостей и прессы. 

К участию приглашаются представители профильных СМИ и кинематографисты, работающие в следующих областях: производство, дистрибуция, онлайн-дистрибуция, кастинг, фестивальное программирование, телевещание, финансирование, архивирование, продажи, маркетинг, кинопоказ, образование. 

Помимо этого, будут также рассмотрены заявки от индивидуальных заявителей – актеров, режиссеров, сценаристов, продюсеров, операторов, композиторов и других представителей кинопроизводства.

Подать заявку можно на официальном сайте с 25 июля по 1 сентября. Регистрация на фестиваль бесплатная. Аккредитованные гости смогут посещать кинопоказы основного конкурса и конкурса короткого метра, церемонии открытия и закрытия фестиваля.

Второй фестиваль актуального российского кино «Маяк» пройдет в Геленджике с 5 по 10 октября. Председателем жюри основного конкурса стал Жора Крыжовников.

Фото: пресс-служба фестиваля

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Продолжение следует: сильные и слабые стороны актуальных российских франшиз
Подробнее
В Нижнем Новгороде завершил работу VIII фестиваль нового российского кино «Горький fest»
Подробнее
Четыре российских сериала выйдут на стримингах в Японии
Подробнее
Организаторы Олимпиады планируют легальные трансляции на Россию онлайн
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 15–21 июля 2024 года
Подробнее
Кинофестиваль «Окно в Европу» представил конкурсную программу и жюри
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Водитель-олигарх» возглавил прокат
Подробнее
Касса четверга: лучшей новинкой стала комедия «Водитель-олигарх»
Подробнее
Фильмом закрытия «Горький fest» стало короткометражное фэнтези Даши Чаруши «Русалочка»
Подробнее
В Москве прошла премьера комедии «Водитель-олигарх»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Водитель-олигарх» уверенно возглавил прокат
Подробнее
Число подписчиков российских онлайн-кинотеатров превысило 50 млн человек
Подробнее
Фестиваль «Одна шестая» назвал фильм открытия
Подробнее
В Москве прошел закрытый показ исторической драмы «Обреченные на славу»
Подробнее
«Дэдпул и Росомаха» идет на ожидаемый кассовый рекорд
Подробнее
Пользователи российских онлайн-платформ стали смотреть больше фильмов и сериалов
Подробнее
Братья Руссо могут снять новых «Мстителей»
Подробнее
Warner Bros. Discovery рассматривает возможность разделения бизнеса ради повышения стоимости акций
Подробнее
Кинофестиваль «Сандэнс» определился с вариантами для нового места проведения
Подробнее
Касса России: лучшей официальной новинкой стала комедия «Водитель-олигарх»
Подробнее

Новости по теме

Жора Крыжовников возглавит жюри кинофестиваля «Маяк»
Подробнее