Жора Крыжовников возглавит жюри кинофестиваля «Маяк»
Автор: Илья Кувшинов
18 июня 2024
Прием заявок на участие в конкурсе продолжается до 1 августа
Организаторы второго фестиваля актуального российского кино «Маяк» представили председателя жюри основного конкурса грядущего смотра – им станет режиссер, продюсер и сценарист Жора Крыжовников.
Жюри предстоит выбрать лучшие фильмы в следующих номинациях: Гран-при кинофестиваля – лучший фильм, лучшая работа режиссера, лучший сценарий, лучшая работа оператора, лучшая женская роль, лучшая мужская роль, лучший дебют.
Заявки на участие в конкурсе «Маяка» принимаются до 1 августа включительно. Сам фестиваль пройдет в Геленджике с 5 по 10 октября.
Фото: кадр со съемок фильма ЛЕД 2
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