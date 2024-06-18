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Жора Крыжовников возглавит жюри кинофестиваля «Маяк»

Автор: Илья Кувшинов

18 июня 2024

Прием заявок на участие в конкурсе продолжается до 1 августа

Организаторы второго фестиваля актуального российского кино «Маяк» представили председателя жюри основного конкурса грядущего смотра – им станет режиссер, продюсер и сценарист Жора Крыжовников.

Жюри предстоит выбрать лучшие фильмы в следующих номинациях: Гран-при кинофестиваля – лучший фильм, лучшая работа режиссера, лучший сценарий, лучшая работа оператора, лучшая женская роль, лучшая мужская роль, лучший дебют. 

Заявки на участие в конкурсе «Маяка» принимаются до 1 августа включительно. Сам фестиваль пройдет в Геленджике с 5 по 10 октября.

Фото: кадр со съемок фильма ЛЕД 2

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