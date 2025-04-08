Артем Михалков назначен на должность генпродюсера 1-2-3 Production

В новой должности он будет отвечать за креативное руководство компанией

Режиссер и актер Артем Михалков присоединился к команде компании 1-2-3 Production в качестве генерального продюсера.

В новой должности Михалков будет отвечать за креативное руководство компанией: от поиска и разработки идей до утверждения сценариев, работы с шоураннерами и контроля за художественной составляющей проектов.

«Для меня это большой вызов и огромная ответственность. Я знаю, насколько высокую планку задала команда 1-2-3 за последние годы, и надеюсь не только сохранить этот уровень, но и предложить зрителю новые, сильные истории, которые будут цеплять, вдохновлять и оставаться в памяти», — прокомментировал он свое назначение.

Кинокомпания 1-2-3 Production была основана в 2016 году продюсерами Валерием Федоровичем и Евгением Никишовым. В марте 2022 года они покинули компанию, и после этого должность генпродюсера до текущего момента оставалась вакантной.

Фото: кадр со съемок фильма ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ