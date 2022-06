На киностудии продолжается реструктуризация

Тоби Эммерих покидает пост главы Warner Bros, сообщает Deadline. На смену ему приглашены Майкл Де Лука и Пэм Абди, которые недавно ушли из руководства MGM. Сроки контрактов всех трех топ-менеджеров пока не истекли, и на протяжении лета все остаются на прежних постах.

Уход Эммериха с руководящего поста не означает, что он перестает сотрудничать с Warner Bros. Он заключил со студией выгодный продакшн-контракт, предложенный ему Дэвидом Заславом, боссом Warner Bros Discovery. Дальнейшая судьба руководителя DC Уолтера Хамады и других топ-менеджеров из команды Эммериха, среди которых Ричард Бренер из New Line и исполнительный директор Warner Bros Motion Pictures Group Кэролин Блэквуд, пока не известна.

Проводимые рокировки – часть масштабного плана Дэвида Заслава по реструктуризации Warner Bros на несколько лейблов. В рамках новой долгосрочной стратегии Warner Bros. Pictures Group будет разделена на три отдельных подразделения: Warner Bros. Pictures/New Line Cinema, Warner Bros. Feature Animation и DC-Based Film Production. В каждом направлении производство будет осуществляться под отдельным руководством. Все три топ-менеджера будут регулярно отчитываться Де Луке и Абди.

Эммерих занял пост главы Warner Bros в декабре 2016 года. До этого он возглавлял студию New Line. Когда Грег Сильверман перевелся на пост президента по креативному развитию и международному производству, как раз Эммерих занял должность президента и главного контент-директора Warner Bros Pictures Group. Примечательно, что Де Лука примет бразды правления из рук Эммериха после того, как он был уволен из New Line в январе 2001 года после череды чувствительных провалов, в том числе комедии НИККИ – ДЬЯВОЛ-МЛАДШИЙ. Тогда ему на смену пришел как раз Эммерих, который на тот момент возглавлял New Line Music.

К концу 90-х Де Лука, уже ставший на тот момент самым молодым директором по производству в крупной студии, считался одним из главных голливудских вундеркиндов. Именно он ответственен за успех франшиз ОСТИН ПАУЭРС, ЧАС ПИК и БЛЕЙД, комедий с Джимом Кэрри МАСКА и ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ, с одной стороны, и таких признанных критиками фильмов как СЕМЬ, МАГНОЛИЯ и НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ. Более поздние успехи Де Луки включают картины ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЕ, КАПИТАН ФИЛЛИПС и трилогию ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО. С одной стороны, Де Лука известен своими доверительными и прочными отношениями с такими строптивыми авторами как Дэвид Финчер и Пол Томас Андерсон. В то же время Де Лука прекрасно знаком с другими топ-менеджерами Warner, в том числе президентои New Line Бренером.

Де Лука и Абди возглавляли MGM Studios с 2020 года. Они уходят со своих постов после приобретения MGM онлайн-гигантом Amazon за $8,5 млрд. В силу ухода Де Луки и Абди MGM в данный момент находится в отчаянном поиске нового руководства, которое способно активно заниматься производством кинотетральных релизов. По слухам, наиболее вероятный претендент на должность нового главы студии – Эмма Уоттс, до этого возглавлявшая Fox Motion Pictures.

