Московский международный кинофестиваль объявил даты проведения в 2025 году
Автор: БК
19 сентября 2024
Он пройдет с 17 по 24 апреля
Руководство Московского международного кинофестиваля объявило даты смотра на следующий год.
47-й ММКФ пройдет с 17 по 24 апреля. Основной площадкой, по традиции, станет киноцентр «КАРО 11 Октябрь».
О дате приема заявок на участие в конкурсных и внеконкурсных программах будет объявлено позднее.
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