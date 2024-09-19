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Московский международный кинофестиваль объявил даты проведения в 2025 году

Автор: БК

19 сентября 2024

Он пройдет с 17 по 24 апреля

Руководство Московского международного кинофестиваля объявило даты смотра на следующий год.

47-й ММКФ пройдет с 17 по 24 апреля. Основной площадкой, по традиции, станет киноцентр «КАРО 11 Октябрь».

О дате приема заявок на участие в конкурсных и внеконкурсных программах будет объявлено позднее. 

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