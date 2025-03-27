Стартовал прием заявок на Московский питчинг дебютантов в рамках ММКФ

Он состоится 17 апреля

17 апреля в рамках 47-го ММКФ состоится ХVII Московский питчинг дебютантов.

К участию в нем принимаются заявки от дебютантов, граждан или коллектива граждан России без возрастных ограничений. Отмечается, что дебютантом считается кинематографист, принявший на момент подачи заявки участие как сценарист, режиссер или продюсер не более чем в одном проекте.

Питчинг будет проводиться в категориях «Полнометражное игровое кино» и «Сериалы». Более подробная информация доступна на официальном сайте.

В экспертную комиссию войдут представители ведущих продюсерских компаний, онлайн-платформ, СМИ (список экспертов будет объявлен позднее).