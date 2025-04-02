Московский международный кинофестиваль представил программу и жюри

Фильмом открытия станет военная драма «В списках не значился»

Организаторы 47-й ММКФ рассказали на официальной пресс-конференции о программе смотра, а также представили жюри конкурсных секций.

Фильмом открытия смотра станет военная драма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ Сергея Коротаева с Владимиром Машковым. Картина, снятая по одноименному произведению Бориса Васильева, приурочена к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В основной конкурс попало три российских фильма – ДВОЕ В ОДНОЙ ЖИЗНИ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ Андрея Зайцева, ПЛАНЕТА Михаила Архипова и СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ Стаси Толстой.

Председателем жюри основного конкурса станет режиссер и основатель продюсерской компании Eddie Saeta Луис Миньярро. Определить победителей ему помогут певица и актриса Бушра, режиссеры Корнел Георгицэ и Алексей Герман-младший, а также актеры Джон Робинсон и Марьяна Спивак.

В секцию «Русские премьеры» вошли семь картин. В их числе – ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ Ивана Соснина, ТУДА Ивана Петухова и ПОЧТАРЬ Андрея Разенкова. Лауреатов выберут режиссеры Владимир Грамматиков и Анна Матисон, а также главный продюсер кинопоказа и кинопроизводства АО «Первый канал» Сергей Титинков.

Закроется 47-й Московский международный кинофестиваль аргентинским фильмом КЕМ БЫ МЫ ХОТЕЛИ БЫТЬ Алехандро Агрести.

Основной конкурс

• ВОЗДУШНЫЙ ЗМЕЙ, реж. Алессандро Тонда

• ВРЕМЯ ЖАТВЫ, реж. Анвар Хассанпур, Эмир Хассанпур

• ДВОЕ В ОДНОЙ ЖИЗНИ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ, реж. Андрей Зайцев

• ДЕНЬ ЦВЕТЕНИЯ ХЛОПКА, реж. Щин Ген Су

• ДЛЯ ТВОЕГО ЖЕ БЛАГА, реж. Тед Аксель Монсу

• ДОМ В ОГНЕ, реж. Дани Де Ла Орден

• МУДРОСТЬ КИТА, реж. Ондер Шенгюл

• НЕСТАНДАРТНОЕ МЫШЛЕНИЕ, реж. Мариано Хьютер

• ПЛАНЕТА, реж. Михаил Архипов

• СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ, реж. Стася Толстая

• ТАМ, ЗА МАЧТОЙ, реж. Мохаммад Нуруззман

• ЭЛИЗИУМ, реж. Прадип Курба

Конкурс «Русские премьеры»

• БЕСКОНЕЧНЫЙ АПРЕЛЬ, реж. Антон Бутаков

• ВОЛКИ, реж. Михаил Кулунаков

• ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ, реж. Иван Соснин

• МУЖУ ПРИВЕТ, реж. Антон Маслов

• ПОЧТАРЬ, реж. Андрей Разенков

• САМОЗВАНЦЫ, реж. Мария Рейзен

• ТУДА, реж. Иван Петухов

Фото: кадр из фильма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ