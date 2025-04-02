Московский международный кинофестиваль представил программу и жюри
Фильмом открытия станет военная драма «В списках не значился»
Организаторы 47-й ММКФ рассказали на официальной пресс-конференции о программе смотра, а также представили жюри конкурсных секций.
Фильмом открытия смотра станет военная драма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ Сергея Коротаева с Владимиром Машковым. Картина, снятая по одноименному произведению Бориса Васильева, приурочена к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В основной конкурс попало три российских фильма – ДВОЕ В ОДНОЙ ЖИЗНИ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ Андрея Зайцева, ПЛАНЕТА Михаила Архипова и СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ Стаси Толстой.
Председателем жюри основного конкурса станет режиссер и основатель продюсерской компании Eddie Saeta Луис Миньярро. Определить победителей ему помогут певица и актриса Бушра, режиссеры Корнел Георгицэ и Алексей Герман-младший, а также актеры Джон Робинсон и Марьяна Спивак.
В секцию «Русские премьеры» вошли семь картин. В их числе – ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ Ивана Соснина, ТУДА Ивана Петухова и ПОЧТАРЬ Андрея Разенкова. Лауреатов выберут режиссеры Владимир Грамматиков и Анна Матисон, а также главный продюсер кинопоказа и кинопроизводства АО «Первый канал» Сергей Титинков.
Закроется 47-й Московский международный кинофестиваль аргентинским фильмом КЕМ БЫ МЫ ХОТЕЛИ БЫТЬ Алехандро Агрести.
Основной конкурс
• ВОЗДУШНЫЙ ЗМЕЙ, реж. Алессандро Тонда
• ВРЕМЯ ЖАТВЫ, реж. Анвар Хассанпур, Эмир Хассанпур
• ДВОЕ В ОДНОЙ ЖИЗНИ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ, реж. Андрей Зайцев
• ДЕНЬ ЦВЕТЕНИЯ ХЛОПКА, реж. Щин Ген Су
• ДЛЯ ТВОЕГО ЖЕ БЛАГА, реж. Тед Аксель Монсу
• ДОМ В ОГНЕ, реж. Дани Де Ла Орден
• МУДРОСТЬ КИТА, реж. Ондер Шенгюл
• НЕСТАНДАРТНОЕ МЫШЛЕНИЕ, реж. Мариано Хьютер
• ПЛАНЕТА, реж. Михаил Архипов
• СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ, реж. Стася Толстая
• ТАМ, ЗА МАЧТОЙ, реж. Мохаммад Нуруззман
• ЭЛИЗИУМ, реж. Прадип Курба
Конкурс «Русские премьеры»
• БЕСКОНЕЧНЫЙ АПРЕЛЬ, реж. Антон Бутаков
• ВОЛКИ, реж. Михаил Кулунаков
• ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ, реж. Иван Соснин
• МУЖУ ПРИВЕТ, реж. Антон Маслов
• ПОЧТАРЬ, реж. Андрей Разенков
• САМОЗВАНЦЫ, реж. Мария Рейзен
• ТУДА, реж. Иван Петухов
Фото: кадр из фильма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ