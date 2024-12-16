Кинопарк «Москино» подписал соглашение о сотрудничестве с медиакластером Египта
Автор: Илья Кувшинов
16 декабря 2024
В планах – совместные проекты и копродукции
Кинопарк «Москино» и медиакластер Egyptian Media Production City заключили договор о сотрудничестве в рамках Московской международной недели креативных индустрий. Об этом сообщает ТАСС.
Ожидается, что в рамках него будет организован обмен опытом между столичным и египетским кластером, взаимные консультации, круглые столы, конференции и заседания комиссий и рабочих групп.
В планах – совместные проекты и копродукции, «которые укрепят позиции обеих сторон на мировой кинематографической арене».
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