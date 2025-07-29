«Москино» и коммуникационное агентство Prophet получили премию «Серебряный лучник»

Наградой в области связей с общественностью был отмечен проект «От идеи до премьеры»

Проект «Москино» и коммуникационного агентства Prophet («Пророк») «От идеи до премьеры» получил первое место на конкурсе «Серебряный лучник» в номинации «Коммуникации в сфере креативных индустрий». Он направлен на вовлечение широкой аудитории в креативные индустрии и популяризацию Москвы как города кино.

Менее чем за два месяца в нем приняли участие более 4 тыс человек из 30 городов России, а также зарубежных стран. 37 членов жюри из числа ведущих представителей отечественной киноиндустрии и деятелей культуры в сжатые сроки отобрали три идеи для фильмов о Москве из 2000 присланных заявок, отсмотрели более 1000 видеовизиток от желающих принять участие в народном кастинге и выбрали 500 финалистов.

Именно они смогли предстать перед строгим жюри и заявить о себе на двухдневном кастинге в Москве. 35 выбранных непрофессиональных актеров приняли участие в съемках трех игровых короткометражных фильмов. Премьера картин прошла в старейшем московском кинотеатре «Художественный» и стала кульминацией столичной акции «Ночь кино».

В качестве членов жюри в «От идеи до премьеры» приняли участие режиссеры Владимир Хотиненко и Александр Велединский, председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» и генеральный директор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева, член Совета Фонда поддержки регионального кинематографа, секретарь Союза кинематографистов России, генеральный продюсер компании «Мувистарт» Дмитрий Якунин, член правления Гильдии кинооператоров России R.G.C. Иван Поморин, актеры Михаил Милькис, Михаил Ескин и многие другие.

Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы