top banner

МТС объявила о трансформации в холдинговую структуру

Автор: Илья Кувшинов

20 декабря 2024

Нетелеком-бизнесы будут структурированы под новое юридическое лицо «Экосистема МТС»

ПАО «МТС» объявила о трансформации в холдинговую структуру с выделением бизнес-вертикалей компании в отдельные юридические лица. В частности это произойдет потому, что нетелеком-бизнесы сейчас составляют почти половину (45%) выручки группы.

Отмечается, что в ПАО «МТС» будет сосредоточен телекоммуникационный бизнес, а нетелеком-бизнесы будут структурированы в отдельные компании под управлением нового юридического лица «Экосистема МТС».

Генеральным директором ПАО «МТС» станет Инесса Галактионова, занимавшая пост первого вице-президента по телекоммуникационному бизнесу. Генеральным директором «Экосистемы МТС», в свою очередь, будет назначен Ровшан Алиев. Должность президента ПАО «МТС» будет упразднена, а ранее занимавший ее Вячеслав Николаев станет председателем совета директоров.

Подчеркивается, что компания также проводит сокращение инвестиций и отказывается от развития неэффективных направлений – в их числе, например, МТС Авто и МТС Умный Дом.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Минкультуры объявило победителей питчингов
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 9–15 декабря 2024 года
Подробнее
«Последний ронин» продан сразу на несколько международных территорий
Подробнее
Объявлен шорт-лист премии «Оскар» в десяти номинациях
Подробнее
Касса России: «Баба Яга спасает Новый год» поднялась на вершину проката
Подробнее
Предварительная касса четверга: в лидеры вырвалась «Баба Яга спасает Новый год»
Подробнее
Касса четверга: «Баба Яга спасает Новый год» возглавила прокат
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства
Подробнее
Врачи стали самыми популярными героями современных фильмов и сериалов
Подробнее
Малая форма: состояние короткометражного кино в России
Подробнее
Волшебники против богатырей: анализ грядущей «новогодней битвы»
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть первая)
Подробнее
Новая производственная компания Тома Холланда заключила контракт с Sony
Подробнее
Кассовый провал «Крейвена-охотника»: что пошло не так?
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Баба Яга спасает Новый год» уверенно возглавила прокат
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть вторая)
Подробнее
Аудитория российских видеосервисов показала серьезный рост в 2024 году
Подробнее
Фестиваль «Хомякон» дополнил программу новыми сериалами и аниме
Подробнее
«Беларусьфильм» просит Фонд кино профинансировать около 20 фильмов
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Кузя» почти догнал «Огниво», а «Братья» – «Зятя»
Подробнее

Новости по теме

«МТС Медиа» отчитался о финансовых результатах по итогам первого квартала 2024 года
Подробнее
МТС рассказала о своих медиаактивах в рамках открытой конференции
Подробнее
МТС выделила 6 млрд рублей на собственный аналог YouTube и TikTok
Подробнее
Чистая прибыль МТС во втором квартале составила 10,9 млрд рублей
Подробнее
Kion представил обновления библиотеки в мае 2022 года
Подробнее