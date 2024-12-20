Нетелеком-бизнесы будут структурированы под новое юридическое лицо «Экосистема МТС»

ПАО «МТС» объявила о трансформации в холдинговую структуру с выделением бизнес-вертикалей компании в отдельные юридические лица. В частности это произойдет потому, что нетелеком-бизнесы сейчас составляют почти половину (45%) выручки группы.

Отмечается, что в ПАО «МТС» будет сосредоточен телекоммуникационный бизнес, а нетелеком-бизнесы будут структурированы в отдельные компании под управлением нового юридического лица «Экосистема МТС».

Генеральным директором ПАО «МТС» станет Инесса Галактионова, занимавшая пост первого вице-президента по телекоммуникационному бизнесу. Генеральным директором «Экосистемы МТС», в свою очередь, будет назначен Ровшан Алиев. Должность президента ПАО «МТС» будет упразднена, а ранее занимавший ее Вячеслав Николаев станет председателем совета директоров.

Подчеркивается, что компания также проводит сокращение инвестиций и отказывается от развития неэффективных направлений – в их числе, например, МТС Авто и МТС Умный Дом.