МТС приняла решение закрыть собственный аналог YouTube и TikTok

Видеохостинг Nuum будет доступен для пользователей до 1 июня

Компания МТС решила закрыть для массовой аудитории свой видеохостинг Nuum, который просуществовал чуть больше года. Об этом сообщает РБК.

Ожидается, что платформа будет доступна для пользователей до 1 июня, и до этого срока появится возможность выгрузить весь необходимый контент.

В будущем технологическая инфраструктура Nuum будет передана рекламному подразделению МТС AdTech для создания рекламной сети видеобаннеров, ориентированной на электронную коммерцию.

Помимо этого, несколько десятков разработчиков из команды сервиса перейдут в вертикаль медиабизнеса МТС, а разработанные для Nuum технологии стриминга видео будут использованы в онлайн-кинотеатре KION.

В МТС отмечают, что решение о закрытии было принято в связи с новой стратегией трансформации компании – по их словам, развитие b2c видеохостинга было признано «недостаточно эффективным».