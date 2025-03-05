МТС отчитался о финансовых результатах по итогам четвертого квартала и всего 2024 года

Число пользователей онлайн-кинотеатра KION составило 10,3 млн

МТС опубликовал финансовые и операционные результаты деятельности компании за четвертый квартал и весь 2024 год – в частности, показатели онлайн-кинотеатра KION.

Общая выручка группы за четвертый квартал 2024-го увеличилась на 13,8% год к году и составила 191,2 млрд рублей. Выручка компании за весь минувший год – 703,7 млрд рублей.

Число пользователей онлайн-кинотеатра KION в четвертом квартале составило 10,3 млн, а количество часов просмотра на пользователя, в свою очередь, увеличилось на 49%.

За 2024 год года в линейке KION Originals вышло 30 проектов. В топ-3 по популярности среди них попали третий сезон «Жизни по вызову», «Первый номер» и «Успешный». По данным на четвертый квартал, в разработке и производстве находятся более 140 новых оригинальных фильмов и сериалов.

Песня «Земля» Тоси Чайкиной и группы «Три дня дождя», написанная для саундтрека сериала «Амура», стала самым успешным релизом «МТС Лейбла» в четвертом квартале (26 млн прослушиваний).