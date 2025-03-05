top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • МТС отчитался о финансовых результатах по итогам четвертого квартала и всего 2024 года

МТС отчитался о финансовых результатах по итогам четвертого квартала и всего 2024 года

Автор: БК

5 марта 2025

Число пользователей онлайн-кинотеатра KION составило 10,3 млн

МТС опубликовал финансовые и операционные результаты деятельности компании за четвертый квартал и весь 2024 год – в частности, показатели онлайн-кинотеатра KION.

Общая выручка группы за четвертый квартал 2024-го увеличилась на 13,8% год к году и составила 191,2 млрд рублей. Выручка компании за весь минувший год – 703,7 млрд рублей.  

Число пользователей онлайн-кинотеатра KION в четвертом квартале составило 10,3 млн, а количество часов просмотра на пользователя, в свою очередь, увеличилось на 49%.

За 2024 год года в линейке KION Originals вышло 30 проектов. В топ-3 по популярности среди них попали третий сезон «Жизни по вызову», «Первый номер» и «Успешный». По данным на четвертый квартал, в разработке и производстве находятся более 140 новых оригинальных фильмов и сериалов.

Песня «Земля» Тоси Чайкиной и группы «Три дня дождя», написанная для саундтрека сериала «Амура», стала самым успешным релизом «МТС Лейбла» в четвертом квартале (26 млн прослушиваний).

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Okko рассказал о новинках марта
Подробнее
Бывший российский офис Sony Pictures требует от киносетей почти 1 млрд рублей
Подробнее
«Ополченский романс» собрал 1 млн просмотров в онлайн-кинотеатре Premier
Подробнее
«Пророк. История Александра Пушкина» заработал миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Пророк. История Александра Пушкина» вновь в лидерах
Подробнее
Александр Акопов покидает Национальную Медиа Группу
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в феврале 2025 года
Подробнее
Стали известны победители фестиваля ORIGINAL+
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках марта
Подробнее
«Горе от ума» получит современную экранизацию
Подробнее
CSTB.PRO.MEDIA 2025: панельная дискуссия «Лидеры отечественной анимации»
Подробнее
Названы лауреаты премии «Сезар» за 2024 год
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Северный полюс» уступает «Обезьяне»
Подробнее
Минкультуры начало прием заявок от организаций кинематографии на предоставление субсидий в 2025 году
Подробнее
В Москве прошла премьера фантастической комедии «Дорогая, я больше не перезвоню»
Подробнее
«МТС Медиа» запускает собственную производственную студию KIONFILM
Подробнее
Официальная касса России: на всех парах
Подробнее
Российские онлайн-кинотеатры не стали активно наращивать рост оригинальных проектов в 2024 году
Подробнее
«Ростелеком» отчитался о финансовых результатах по итогам четвертого квартала и 12 месяцев 2024 года
Подробнее
Касса четверга: «Пророк. История Александра Пушкина» лидирует третью неделю подряд
Подробнее

Новости по теме

МТС объявила о трансформации в холдинговую структуру
Подробнее
«МТС Медиа» отчитался о финансовых результатах по итогам первого квартала 2024 года
Подробнее
МТС рассказала о своих медиаактивах в рамках открытой конференции
Подробнее
МТС выделила 6 млрд рублей на собственный аналог YouTube и TikTok
Подробнее
Чистая прибыль МТС во втором квартале составила 10,9 млрд рублей
Подробнее