«Чебурашка» приблизился к 3 млрд рублей

Подводим итоги НГ-битвы

Вот и подошла к концу «Новогодняя битва 2023». Собственно, битвы особой в этом году и не получилось. В лидеры сразу выбился ЧЕБУРАШКА (CP), который генерировал каждый день свыше 70% сборов дня (а 8 января достигла рекордной отметки в 77%). Помимо этого фильм Дмитрия Дьяченко обновил рекорд сборов для каждого из дней нового года и заполонил весь топ-5 в таблице самых кассовых дней новогодних праздников.





ТОП-5 САМЫХ КАССОВЫХ ФИЛЬМОВ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ В ПРОКАТЕ РОССИИ

# Лидеры российского проката последних лет Год День проката Сборы, млн рублей 1 ЧЕБУРАШКА 2023 5 396,3 2 ЧЕБУРАШКА 2023 7 394,2 3 ЧЕБУРАШКА 2023 4 390,8 4 ЧЕБУРАШКА 2023 3 383,4 5 ЧЕБУРАШКА 2023 6 368,7

Всего же на счету лидера к 8 января набралось 2,918 млрд рублей. Благодаря этому результату он закрепился на третьем месте в топе самый кассовых российских фильмов в истории. В том, что проект в итоге возглавит данный список, ни у кого нет сомнений.

РОССИЙСКИЕ КАРТИНЫ, ПРЕОДОЛЕВШИЕ ОТМЕТКУ В 2 МЛРД РУБЛЕЙ, БЕЗ УЧЕТА СНГ



Второе место в итоговой таблице довольно неожидано заняла комедия ЕЛКИ 9 (VLG). Новогодний альманах освоил 565 млн рублей, чего в прошлые годы не хватило бы для борьбы за серебро. Залогом успеха фильма стала дата его выхода. Большую часть его сборов пришлась на декабрьский прокат, в январе он уже добирал, поэтому и не так чувствительно попал под каток ЧЕБУРАШКИ. Среди сборов всей франшизы новинка заняла третье место с конца, обогнав только ЁЛКИ 8 (70,5 млн) и ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ (124,3 млн).



Бронза также отошла комедийному релизу, фильму Владимира Котта НЕПОСЛУШНИК 2 (CRP). К моменту окончания НГ-битвы на его счету почти 450 млн рублей. Это в полтора раза больше, чем итоговый результат первой части, которая выходила в феврале 2022 года. Несомненный успех для проекта, который при удачном стечении обстоятельств может добраться и до полумиллиардной отметки.



С 400 млн рублей в своей копилке к концу праздников подошел мультфильм ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5 (VLG). Предыдущая часть мультфраншизы освоила чуть более полумиллиарда рублей. В компании с таким мощным конкурентом за семейную аудиторию как ЧЕБУРАШКА превзойти в итоге этот результат будет крайне сложно, но все еще вероятно. По итогу всего проката анимационной работе студии "Мельница" вполне по силу протиснуться в топ-3.



Главным разочарованием новогодней битвы, пожалуй, стал результат фантастической ленты МИРА (AK). Картина не смогла стать главным предложением для возрастной аудитории, а за семейную была очень сильная конкуренция. Зрелищному фильму Дмитрия Кисилева удалось освоить лишь 275 млн рублей, чего хватило только для пятой строчки нашего чарта.



Экранизация знаменитой детской книжки Аркадия Гайдара ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (VLG) остановилась в шаге от первой пятерки. Тем не менее, заработанные 228 млн рублей однозначно можно считать положительным результатом. Да, детское кино в 2022 году обрело новое дыхание в отечественном прокате, но за отметку в 200 млн рублей выходил только АРТЕК (326,5 млн), так что новинка если и не прыгнула выше головы, то явно прошлась по верхней границе планки ожиданий.



В рамках ожиданий выступило и полнометражное продолжение знаменитого сериала БЫВШИЕ. HAPPY END (CP). Фильм Антона Мегердичева дотянул до отметки в 160 млн рублей итоговых сборов, обойдя другое полнометражное продолжение популярного сериала, выходившего в новогодние праздники, РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ (112 млн рублей). Проект расположился на седьмом месте таблицы.



Восьмая и девятая строчки достались российским анимационным релизам ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (AK) и МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (VLG). Оба проекта стартовали еще в декабре и на праздничные дни сохранили совсем немного сеансов. При этом по потенциалу они явно могли бы претендовать на более высокий результат. В итоге мультфильмы заработали 109 и 94 млн рублей соответственно.



Замывает ТОП-10 в этом году комедия ЕЛКИ—ИГОЛКИ (AVK). Новогодний релиз освоил чуть более 50 млн рублей, став самым кассовым проектом прокатчика, но до результатов прошлогодних СВИНГЕРОВ (80 млн) ему, скорее всего, уже не добраться.

Более подробно о предварительных результатах проката 8 января 2022 года читайте в материале нашей специальной рубрики, посвященной «новогодней битве».

* Все цифры предварительные и неофициальные. Данные от дистрибьюторов появятся после окончания каникул.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram