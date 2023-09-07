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В Сочи открылся фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

Автор: БК

7 сентября 2023

В конкурсной программе смотра – 16 сериалов и 5 фильмов

7 сентября на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи во второй раз открылся фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Ведущим церемонии открытия выступил Юрий Стоянов.

Смотр, созданный по инициативе крупнейших онлайн-кинотеатров – это пространство здоровой конкуренции и консолидации их интересов. Программа фестиваля этого года состоит двух секций – премьерных эпизодов сериалов (16 проектов) и полнометражных фильмов (5 картин).

Сразу после окончания церемонии открытия гости «Нового сезона» смогут увидеть первую конкурсную работу – ЭТ Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова, продолжение их киноальманаха ЫТ. На этот раз авторы исследуют человеческие отношения через призму городской среды.

Также на фестивале вне конкурса будет показан новый режиссерский проект Анны Меликян ЧУВСТВА АННЫ с Анной Михалковой и Тимофеем Трибунцевым в главных ролях.

В рамках деловой программы фестиваля состоится общая сессия стриминговых сервисов, на которой представители ведущих онлайн-кинотеатрах поделятся своими новостями, панель, посвященная симбозу киноиндустрии и искусственного интеллекта, сессия «Точка входа» о том, как авторам найти точку входа к онлайн-кинотеатрам, а также питчинг авторов издательств  «Эксмо-АСТ» и «Альпина Паблишер».

Незадолго до открытия «Нового сезона» его программа претерпела некоторые изменения: видеосервис START принял решение заменить комедию «Однажды в Абхазии» на другой свой проект – детективную драму «Престиж». Онлайн-кинотеатр Kion, в свою очередь, покажет ЕДИНИЦУ МОНТЕВИДЕО Татьяны Лютаевой вместо НИНЫ Оксаны Бычковой.

Победителей в номинациях «Самый ожидаемый сериал», «Лучший фильм», «Герой «Нового сезона» и «Героиня «Нового сезона» определяют зрители фестиваля – преимущественно индустриальное сообщество. 

Итоги смотра станут известны на церемонии закрытия 12 сентября.

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