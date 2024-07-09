Форум «Новый вектор» начал свою работу с обсуждения моделей регионального кинематографа

Мероприятие пройдет в Светлогорске до 10 июля

8 июля в Светлогорске начался форум «Новый вектор». Первым мероприятием стала установочная сессия на тему «Модели развития регионального кинематографа».

Генеральный продюсер форума Дмитрий Якунин, открывая мероприятие, рассказал о первых результатах работы «Нового вектора», впервые проведенного в 2023 году. Тогда участниками были отмечены пять кинолент регионального производства, которые впоследствии вышли в федеральный прокат – ДУХ БАЙКАЛА, ИСПЫТАНИЕ АУЛОМ, СЕВЕРНЫЕ АМУРЫ, СУВОРОВЕЦ 1944 и ЕНИСЕЙСКИЙ МАРАФОН. По его словам, форум способствует консолидации рынка, взаимодействию большой и региональной индустрий.

Начальник отдела разработки и апробации методик кинопросвещения ВГИК им. С.А. Герасимова Нина Кочеляева вкратце описала механизмы развития киноотрасли в нашей стране. Она подчеркнула огромное значение деятельности кинокомиссии для развития кинематографа, а также системной реализации образовательных программ, подготовки специалистов высшего и среднего звена. Помимо этого, к числу факторов спикер отнесла логистику, действие системы льгот для съемочных групп и зрительский интерес к кино.

О развитии кинематографа в Татарстане рассказала директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова. В настоящее время в республике снимаются фильмы, действует широкая сеть кинотеатров, включая муниципальные залы, проходят кинофестивали, кинорынок, Дни кино различных народов мира. Также в Татарстане разработан региональный каталог, где можно найти проекты из разных уголков России.

Руководитель Кинокомиссии Республики Хакасии Денис Лафанов рассказал о деятельности учреждения и анонсировал, что власти региона планируют ввести систему рибейтов для организаций кинематографии с 2025 года.

О развитии сибирского кино продолжил говорить директор студии CAST production Евгений Жуков. По его словам, в Томской области снято порядка 140 фильмов разного формата, от веб-сериалов до полнометражных кинолент. Кинообразование в регионе можно получить на базе образовательных учреждений – это губернаторский колледж культуры и искусств (направление «Кино и телевидение»), Центр документального кино на базе журфака НИ ТГУ, две школы креативных индустрий, а также магистерская программа по кинопедагогике.

Секретарь Свердловской кинокомиссии Дарья Пастухова также коснулась вопросов кинообразования, рассказав о бесплатной Школе кино, которая уже четвертый год успешно реализуется на базе Свердловской киностудии.

Генеральный директор студии «Домбай фильм» Артур Найманов, в свою очередь, рассказал о подготовке сиквела ИСПЫТАНИЯ АУЛА. По его словам, продолжение семейной комедии будет снято при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Завершила сессию кинообозреватель Сусанна Альперина, которая отметила наиболее удачные кейсы на рынке регионального кинематографа, а также перечислила возможные методы продвижения фильмов, снятых на местах.

Фото: пресс-служба форума