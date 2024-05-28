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На форуме «Новый вектор» пройдут показы фильмов о Кавказе

Автор: БК

28 мая 2024

Некоторые из картин представят авторы лично

5 июня в Пятигорске в рамках форума регионального кинематографа «Новый вектор» пройдут бесплатные кинопоказы проектов, снятых студиями Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и о Кавказе.

Так, например, в программу «Снято на Северном Кавказе. Полнометражное игровое кино» вошли фильмы ИСПЫТАНИЕ АУЛОМ Ислама Сатырова, СЕМЬ ЧЕРНЫХ БУМАГ Анатолия Колиева и УЗЛЫ Олега Хамокова.

Некоторые из картин представят авторы лично. Модератором бесед выступит киновед и журналист Геннадий Хазанов.

Форум «Новый вектор. Северный Кавказ» состоится с 4 по 6 июня в Ставропольском крае.

Программа показов

«Россия – взгляд в будущее. Северный Кавказ»
• «Заур и музыка», реж. Алексей Кобылков
• «Хранитель древности», реж. Фатима Золоева
• «Клятва», реж. Нану Тлисов
• «Живи, песня, живи», реж. Мадина Костоева

«Кино для всей семьи»
• «Король бакланов», реж. Дарья Разумникова
• «Евдокимыч, или Как лечить оленя», реж. Андрей Тимощенко, Елена Кабанова
• «Коллекционер», реж. Сергей Климов
• «Чудомобиль», реж. Валентина Коровникова

«Снято на Северном Кавказе. Полнометражное игровое кино»
ИСПЫТАНИЕ АУЛОМ, реж. Ислам Сатыров
СЕМЬ ЧЕРНЫХ БУМАГ, реж. Анатолий Колиев
УЗЛЫ, реж. Олег Хамоков

«Снято на Северном Кавказе. Документальное кино»
• «Чечня и мир», реж. Дмитрий Семибратов
• «Бей первой!», реж. Константин Райх
• «Над уровнем моря», реж. Денис Шабаев
• «Имам Шамиль. Герой своего времени», реж. Ася Гойзман
• «Российский Кавказ. Три века созидания. Российская Федерация», реж. Кристина Исаева

«Народы России. Северный Кавказ»
• «Народы России. Наследники Ногая», реж. Кристина Исаева
• «Народы России. Легенды Табасарана», реж. Кристина Исаева
• «Народы России. Абаза. По обе стороны Кавказа», реж. Кристина Исаева

«Снято на Северном Кавказе. Социальные ролики»
•  «Семья – моя сила» (Ставропольский край)
• «Отключись от телефона и включайся в жизнь!» (Кабардино-Балкарская Республика)
• «Рулетка» (Карачаево-Черкесская Республика)
• «Выбор» (Кабардино-Балкарская Республика).

Некоммерческие показы фильмов в рамках форума пройдут также пройдут с 1 по 12 июня на территории Ставропольского края. Расписание будет опубликовано позднее на сайте форума.

Фото: кадр из фильма СЕМЬ ЧЕРНЫХ БУМАГ

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