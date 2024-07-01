Okko рассказал о новинках июля

«Сто лет тому вперед», финальные серии «Мили» и новинки библиотеки

Главной новинкой, которая появится в онлайн-кинотеатре Okko на эксклюзивной основе в июле, станет фантастическая лента СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД. Экранизация одноименной повести Кира Булычева о приключениях Алисы Селезневой дебютирует на сервисе уже 10 июля.

Также зрителей стриминга ждут новая серия «13 карт», лента ОГНЕННЫЙ ЛИС, экшн ПАЦАН ПРОТИВ ВСЕХ, мелодрама ДОЖДЬ ИЗ МУЖЧИН и многое другое.

Помимо этого, на Okko в июле окажутся доступны все серии комедии «Миля», а также финальные этапы Чемпионата Европы 2024 и Кубка Америки 2024.

Только в Okko

С 10 июля:

СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (приключенческая фантастика, реж. Александр Андрющенко)

Они живут в разных мирах. Коля Герасимов — в сегодняшней Москве, Алиса Селезнева — на сто лет позже. Коля — обычный парень, ему нет дела до будущего. Алису не отпускает прошлое: она пытается найти маму, которую потеряла, когда была совсем ребенком. Встреча Алисы и Коли станет началом невероятных приключений, в которых им предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу.

Также на сервисе

С 3 июля:

СПРИНТЕР (драма, реж. Чхве Сын-ён)

Первый герой — уже добившийся определенных высот чемпион, который во что бы то ни стало хочет побить собственный рекорд и покинуть спорт на пике карьеры. Второй герой еще только подступается к желанной вершине: он бьется за первую золотую медаль, но вынужден бороться не только с конкурентами, но и с самим собой. Третий герой — совсем юный спортсмен, мечтающий попасть в национальную сборную. Он еще даже не окончил школу, но уже знает, чему хочет посвятить жизнь. У каждого свои интересы, но у них есть общая цель — одержать победу.

С 4 июля:

ИДЕАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ (мелодрама, реж. Кастиль Лэндон)

Сиенна — успешный тренер по боксу. Однажды она узнаёт, что её парень Джэкс, действующий чемпион, изменял ей с её же сестрой. Разъярённая, она решает отомстить бывшему самым болезненным способом — она берётся тренировать единственного боксёра, который может свергнуть Джэкса с пьедестала. Но то, что начиналось как план мести, постепенно перерастает во что-то большее.

С 5 июля:

НЕСПЯЩИЕ В СЕУЛЕ (мелодрама, реж. Пак Пом-су)

Пак Ён-хо — популярный лектор и сторонник одиночества. Он намеренно не заводит отношений и наслаждается своей холостяцкой жизнью. Он уверен в себе, счастлив и знает, чего хочет от жизни. Ему предлагают написать книгу «Одиночество в Сеуле», исследующую жизнь одиночек из разных мест. Редактором Ён-хо становится Чжу Хён-чжин, скромная девушка, ищущая любви. Они знакомы еще с университета, но очень разные и порой друг друга не понимают. Постепенно Хён-чжин и Ён-хо начинают лучше узнавать и понимать друг друга, а также вместе проходят удивительный путь познания себя и жизни.

СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ (анимационный, реж. Антон Ланшаков)

Четыре волшебницы из Сказочного патруля — Варя, Снежка, Алёнка и Маша — берутся за новое расследование: у брутальных гномов-рокеров похищен волшебный артефакт — электрогитара. Под подозрение немедленно попадают их заклятые враги — лесные эльфы. Дело принимает новый оборот, когда в расследование вмешивается могущественная третья сила.

С 6 июля:

ДОЖДЬ ИЗ МУЖЧИН (мелодрама, реж. Каролин Виньяль)

Очаровательная и немного наивная Ирис имеет в свои 50 лет все, о чем только можно мечтать: она замужем за верным и заботливым человеком, у нее есть есть две дочери, уютная квартира и собственная стоматологическая клиника. Однако она уже давно не чувствует себя просто женщиной — любимой и желанной. Дело в том, что с мужем у них давно нет близости, и героиня находит способ исправить это, используя современные технологии. Женщина устанавливает приложения для знакомств и открывает для себя мир свиданий с потенциальными любовниками, которые сыплются на нее, как из рога изобилия. Но как далеко ее заведет эта игра?

С 7 июня:

ПЯТЬ ФУНТОВ ИСКУПЛЕНИЯ (криминальный триллер, реж. Фил Эллокко)

Отсидев срок за убийство, Адам возвращается в свой старый район, чтобы найти сына, который не догадывается о его существовании. Но брат человека, убитого Адамом много лет назад, жаждет мести и пойдет на все.

С 10 июля:

ПАЦАН ПРОТИВ ВСЕХ (комедийный боевик, реж. Мориц Мор)

В некоем городе власть захватила коррумпированная династия Ван Дер Кой и каждый год устраивает показательную казнь врагов режима. Именно так мальчик лишается семьи, слуха и возможности говорить и оказывается в джунглях, где отшельник по имени Шаман начинает обучать его боевым искусствам. Теперь парень живёт ради одной цели — убить Хильду Ван Дер Кой. Годы спустя, уже взрослым натренированным бойцом, он становится свидетелем очередной кровавой расправы над мирными жителями, и, не сдержавшись, бросается в бой.

С 13 июня:

ХОЗЯИН АЛТАЙСКИХ ГОР (документальный, реж. Вадим Витовцев, Илья Цыганов)

Путешествие в мир снежных барсов — редких и величественных хищников, оказавшихся на грани исчезновения среди прекрасной природы Горного Алтая. В Национальном парке «Сайлюгемский» на свет рождается детеныш ирбиса, которому сотрудники дают имя Турал. На алтайском языке это значит «бессмертный» — Турал остался единственным выжившим во время зимней бескормицы, когда все его собратья-барсята погибли. Но теперь, когда угроза для жизни маленького ирбиса миновала, он внезапно исчезает из поля зрения работников Национального парка. Выживет ли малыш в дикой природе? И вернется ли снова в родной Сайлюгем?

БЕЛОЕ ПЛАСТИКОВОЕ НЕБО (анимационный, реж. Тибор Баноцки, Шаролта Сабо)

2123 год. Земля, похожая на выжженную пустыню, перестала быть плодородной. Ученые выводят особый вид деревьев, которые вырастают из человеческой плоти, Жизнь мегаполиса теперь подчинена безжалостному закону: по достижении 50 лет все граждане обязаны стать донорами для растений. 28-летний психолог Стефан — один из активных сторонников заведенного миропорядка. Но все меняется, когда его любимая жена Нора соглашается на добровольную имплантацию. Чтобы спасти любимую, Стефан обманным путем проникает в секретную лабораторию, где находится его жена.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ГАРОЛЬДА ФРАЯ (драма, реж. Хетти Макдональд)

Узнав, что его давняя подруга, с которой они 20 лет были в ссоре, неизлечимо больна, Гарольд Фрай берет с нее обещание жить, пока они не увидятся, и отправляется к ней через всю Англию… пешком. На своем пути Гарольд сталкивается с большим количеством трудностей, встречает много участия и тепла, преодолевает собственные страхи и барьеры и параллельно становится национальной знаменитостью.

СПЛЕТЕНИЕ СУДЕБ (мелодрама, реж. Летиция Коломбани)

Молодая мама Смита живет в Индии и мечтает дать своей маленькой дочери образование, но муж не хочет ничего менять. Итальянка Джулия после инцидента с отцом понимает, что семья осталась с большими долгами. Талантливая юрист из Канады Сара вот-вот должна получить долгожданное повышение, но серьезной диагноз вмешивается в ее планы. Три женщины — три тайны. Они никогда не встречались и даже не знают, что на самом деле их связывает нечто уникальное — сплетение судеб.

С 15 июля:

ОГНЕННЫЙ ЛИС (документальный, реж. Дмитрий Шпиленок)

Ветер родился самым слабым лисенком в семье. По воле случая именно он выжил при нападении медведя. Ему удалось пережить свою первую зиму и завоевать любовь красавицы Лавы. Но весной возвращаются они — медведи. Ужас перед старым врагом приводит Ветра к роковой ошибке. Теперь ради спасения своих детей и возвращения Лавы, он должен победить свой страх и самого грозного хищника Камчатки.

С 21 июля:

НЕВИДИМЫЙ СТРЕЛОК (триллер, реж. Джеймс Камали)

Молодой парень Энди вынужден в одиночку разбираться с одним загадочным делом: он стал свидетелем атаки невидимого стрелка. Вооруженное нападение на группу детей из общины местной церкви взбудоражило общественность, но полиция и местные жители не верят в показания Энди. Они считают, что никакого снайпера-невидимки нет и быть не может. Дело в том, что никто не слышал звуков выстрелов. Энди пытается понять, что же произошло на самом деле, и постепенно ему удается выяснить страшные тайны, связанные с личностью беспощадного стрелка. Но кто же может быть убийцей? В чем заключаются его истинные намерения, и кому удастся остановить его?

С 25 июля:

НЕ ЖИЛЕЦ (хоррор, реж. Майкл Дэй)

Джанет — классическая светская львица, которая не привыкла сама решать какие-либо проблемы. Однажды в ее дверь постучал незнакомец. Мужчина-сантехник оказался психически неуравновешенным маньяком, который не спешит уходить из ее дома. Что ж, если Джанет хочет вернуться к прежней жизни, или хотя бы сохранить ее, девушке придется избавиться от незваного гостя. Любым способом.

С 29 июля:

ЛОШАДИ ФРЭНКА (драма, реж. Эджаз Кхан)

Фрэнк Кунц — спокойный, миролюбивый и добрый мужчина средних лет, посвятивший себя сохранению уникальной породы лошадей. Его искренняя забота помогла собрать большое стадо в 300 голов. Фрэнк не жалеет на любимых лошадей ни сил, ни денег: практически всю жизнь он отдает долги, набранные для ухода за стадом. Узнав о неизлечимой болезни, Фрэнк впервые задумался о необходимости поиска преемника. Кто будет заботиться о лошадях, когда его не станет? Неужели они останутся сами по себе?

Фото: кадр из фильма СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД