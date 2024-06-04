Okko рассказал о новинках июня

Шпионский триллер «Варшава’21», комедия «Миля», сказка «Летучий корабль» и многое другое

В числе новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре Okko в июне – шпионский триллер «Варшава’21», рассказывающий о представителях российского дипкорпуса в условиях геополитического кризиса, и комедия «Миля» о девушке, привыкшей к беззаботному образу жизни за счет спонсора и встающей на путь исправления.

Кроме того, зрителей стриминга ждут сказка ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ, военная фантастика БЛИНДАЖ, романтическая комедия ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ? и многое другое. Также с 14 июня на платформе начнутся трансляции матчей Чемпионата Европы по футболу, который пройдет в этом году в Германии.

Только в Okko

С 10 июня:

«Варшава’21» (шпионский триллер, реж. Феликс Герчиков)

В Польше назревает серьезный политический скандал. Накануне президентских выборов убит известный журналист, который планировал опубликовать запись секретного разговора российского посла и одного из кандидатов на высший пост. Польские политики уверены, что преступление имеет «русский след». Российским дипломатам предстоит выстроить грамотную стратегию, чтобы доказать свою непричастность. Ситуация осложняется тем, что после этой скандальной встречи у посла случился приступ, и на его место срочно вызывают поверенного Вячеслава Васильева, профессионала в решении острых политических проблем. Но даже ему оказывается не так-то просто разобраться в этой странной и запутанной интриге, неизвестно кем организованной с целью поссорить две страны. Интеллектуальный шпионский триллер.

С 14 июня:

Трансляции матчей Евро-2024

Все матчи Евро-2024 будут доступны в сервисе Okko. Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Расписание трансляций и формат показа турнира доступны в телеграмм-канале Okko спорт.

Скоро

«Миля» (комедия, реж. Оксана Мафагел)

После того, как 39-летнюю Милю бросает спонсор Олег она решает, что будет зарабатывать, став блогером. Миля нанимает двух молодых девушек, которые должны помочь ей стать звездой интернета. Ксюше и Варе предстоит хорошенько потрудиться, но и вознаграждение обещано солидное.

Также на сервисе

С 4 июня:

ПРОЕКТ «ГУТЕНБЕРГ» (криминальный боевик, реж. Феликс Чон)

Ли Ман оказался за решеткой, так как связался с бандой фальшивомонетчиков. Но полицейские даже в тюрьме не оставляют его в покое, пытаясь выяснить сведения о Чжоу Юн Фате, лидере синдиката по производству фальшивых долларов по кличке Художник. Сам Ли никогда не собирался заниматься чем-то противозаконным: он мечтал о славе знаменитого живописца, но карьера не сложилась, и он связался с плохими парнями. Так Ман знакомится с Художником и вскоре присоединяется к его команде по изготовлению фальшивых купюр, которые практически невозможно отличить от настоящих. А теперь его девушка, заслужившая всемирное признание художница Юэнь, всеми силами пытается вытащить Ли из тюрьмы. Но пойдет ли он на сделку с полицией?

С 5 июня:

БЛИНДАЖ (военная фантастика, реж. Марк Горобец)

Сергей — врач скорой помощи. Его лучший друг немец Пауль, раньше перегонял машины из Германии в Россию — так они и познакомились. У Пауля есть и ещё одно увлечение — антиквариат. Он — чёрный копатель: ищет на полях сражений немецкие награды, каски, оружие и продаёт их за бешеные деньги. Однажды во время раскопок друзья находят засыпанный блиндаж, который переносит их в 1941 год.

С 6 июня:

ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (романтическая сказка, реж. Илья Учитель)

На борту большого фрегата из дальнего плавания прибывает в королевский порт молодой моряк Иван. А тем временем в царских палатах юная царевна Забава мечтает о переменах в своей жизни, однако никак не может решиться на столь серьезный шаг, ведь передать трон и власть никому другому невозможно. Отец Забавы, строгий Царь-батюшка, решает выдать единственную дочь замуж за Полкана Полкановича, поскольку лишь его деньги смогут помочь казне и всему царству. В это время Иван, который всей душой полюбил прекрасную принцессу, делает все, чтобы помешать этому браку. Невзирая на бесконечные препятствия и козни Полкана Полкановича, Иван берется за строительство летучего корабля, который унесет их с прекрасной Забавой в новую счастливую жизнь.

С 7 июня:

ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ? (романтическая комедия, реж. Дмитрий Фикс)

Успешная и уверенная в себе девушка Екатерина весьма востребована в профессиональном плане, однако в ее отношениях с мужчинами все совсем не так гладко. Совсем недавно красивой и сексуальной девушке изменил ее парень, и теперь мужчин для нее не существует. Катя больше не верит в любовь и просто не замечает мужчин. Вскоре ехидная судьба сталкивает ее с ловеласом Александром, который меняет подружек как перчатки. Однако давно известно, что каждая встреча предначертана человеку свыше. Видимо, именно эта встреча должна сыграть важную роль как в судьбе Екатерины, так и в жизни Александра.

С 10 июня:

НУЛЕВОЙ КОНТАКТ (триллер, реж. Рик Дагдэйл)

Мир шокирован известием о неожиданной смерти Финли Харта — эксцентричного гения, которого считали величайшим умом человечества. Спустя некоторое время пятеро разных человек получают странное сообщение от ИИ, предлагающее присоединиться к групповому звонку в Zoom. Хакер Тревор, адвокат Вероника, технический эксперт Рик, бизнесмен Хакан и родной сын Харта узнают о шокирующем наследии ученого. «Quantinuum Initiative» — последний проект Финли о темпоральных перемещениях, и теперь эти избранные люди должны ввести секретный код, чтобы его активировать. Однако каждый из них сомневается, понимая, какие страшными последствиями могут грозить путешествия во времени. Но чем дольше они размышляют, тем больше зловещих событий происходит вокруг них и их семей.

С 11 июня:

ПОЧЕМУ ТЫ? (мелодрама, реж. Александр Прост)

Любовь приходит без спроса. Часто не к тем, не так и не тогда. Сможет ли подлинное чувство выжить, когда все началось неправильно и целый мир против? Отдать все без остатка или сдаться? Сгореть или уцелеть?

С 14 июня:

ИНЦИДЕНТ В СИНДЗЮКУ (боевик, реж. Дерек И)

В 1990-е годы из-за экономического кризиса в КНР тысячи китайцев перебрались в Японию в надежде найти работу. Один из таких нелегальных мигрантов, Тиету по прозвищу Стальная Голова, покинул родную страну, чтобы найти свою девушку Сю Сю, которая уехала на заработки, но так и не вернулась. Не имея денег и документов, Тиету примыкает к банде таких же нелегальных иммигрантов, как и он сам. А вскоре мужчина находит и свою возлюбленную, но теперь она — жена влиятельного якудзы, который не желает расставаться с ней.

С 19 июня:

«Задержи этот звук: Звуки жизни» (аниме, реж. Мидзуно Рёма)

Старшеклассник Такэдзо Курата – единственный оставшийся член клуба кото, так как остальные выпустились в прошлом году. Парень изо всех сил старается найти новых участников. Первыми к клубу присоединяются известный хулиган Тика Кудо и талантливая исполнительница Сатова Ходзуки.

С 25 июня:

ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ (драматический экшн, реж. Алекс Гарленд)

Авторитарное правление американского президента Оффермана, который трижды избирался на свой пост, привело к тому, что 19 штатов заявляют о своей независимости и отделяются от страны. Западные силы Техаса и Калифорнии объединяются для штурма Белого дома, чтобы окончательно свергнуть главу государства и установить свой порядок. Группа военных фотожурналистов пытается прорваться через кольцо боевых действий, чтобы взять последнее интервью у человека, который довел некогда могущественную империю до полного краха.

РАЗБОРКА В ГРАНДЕ (комедийный боевик, реж. Орсон Обловитц)

Warner Grand — последний независимый кинотеатр в небольшом американском городке, и владелец Джордж поддерживает его по собственной инициативе, не получая особой выгоды. Но земля, на которой стоит здание кинотеатра, очень нужна бизнес-леди Линн, планирующей возвести на этом месте роскошный курорт. Она предлагает Джорджу хорошую сумму за участок, но у того другие планы. Ради возрождения былой славы и привлечения публики он приглашает Клода, героя боевиков 90-х. Когда финансовое предложение терпит неудачу, Линн посылает головорезов, которым поручено сделать все, лишь бы заставить Джорджа отказаться от дела всей его жизни.

С 27 июня:

КАЖДЫЙ МЕЧТАЕТ О СОБАКЕ (семейный, реж. Ольга Беляева)

Юрка — замкнутый в себе двенадцатилетний школьник, тяжело переживающий потерю отца. Обыденное течение его жизни меняется, когда в классе появляются новенькие — брат и сестра. Вместе им предстоит повзрослеть и узнать, чего стоит настоящая дружба.

Фото: кадр из сериала «Миля»