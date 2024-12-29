Okko рассказал о новинках на новогодние праздники

«Министерство всего хорошего», «Анора», «Любовь Советского союза» и многое другое

В числе главных новогодних новинок, которые появятся эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko в январе – мультфильм ФОРМУЛА ВОДЫ, историческая мелодрама ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, байопик ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ, фантастический сериал «Министерство всего хорошего» и многое другое.

Также зрителей стриминга ждут эротическая мелодрама ЭММАНУЭЛЬ, драмеди АНОРА, комедия ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ и многое другое.

Уже на сервисе:

МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ (семейная комедия, реж. Денис Гуляр)

На этот раз Ба везет Манюню, Наринэ и Каринку на летние каникулы в настоящую русскую деревню к бабушке Насте. Поначалу подружки увлечены непривычной атмосферой нового места, но достаточно быстро они начинают скучать. Однако после знакомства с местной девочкой Алёнкой, которая становится для них гидом по деревне, неугомонные подружки решают обратиться к бабке-колдунье Бабаке, которая якобы исполняет любые желания. Но, согласившись помочь приезжим, ведунья ставит перед ними свои условия. Исполняя задания Бабаки, Манюня, Наринэ и Каринка становятся участницами удивительных приключений, которые очень напоминают сюжеты русских народных сказок!

ОГНИВО (приключенческая сказка, реж. Александр Войтинский)

Молодая царица Настасья и ее незрячая дочь Даша ждут царя из дальнего плавания. Однако практически у самого берега корабль царя теряется в волнах бушующего моря. Чтобы судно добралось до родной земли, необходимо развести сигнальные костры. Но коварный подданный Лиходей решает предать своего правителя: он подговаривает Балалая разжечь ложный костер, чтобы корабль разбился о скалы. План злодеев срабатывает, и они подстраивают все так, чтобы виновным посчитали преданного солдата Фому. Волны выносят на берег лишь слугу царя, который перед смертью успевает отдать Лиходею книгу с заклинаниями с просьбой передать ее царице. Однако Лиходей решает поступить по-своему. При помощи колдовства он заставляет царицу подчиниться своей воле и признать себя новым правителем. При этом злодей стирает ей память, и теперь царица не помнит свою дочь. Лиходей заточает юную принцессу внутри волшебного огнива, которое оказывается на дне глубокого колодца. Спустя некоторое время в колодец случайно попадает непутевый брат Фомы Ваня, который освобождает Дашу и помогает ей одолеть Лиходея и вернуть память царице Настасье.

ОПЕРАЦИЯ «ПАНДА» (экшн-комедия, реж. Чжан Луань)

Легендарную звезду кунг-фу Джеки Чана приглашают стать опекуном очаровательного детеныша панды по имени Ху-Ху. Этот забавный медвежонок известен своим обаянием и необычными глазами. Неожиданно Ху-Ху привлекает внимание международного преступного синдиката, который нацелился на панду. Решив заполучить редкий экземпляр, бандиты назначают огромную награду за кражу животного. Столкнувшись с реальной угрозой, Джеки решает объединиться со своим агентом, а также берет в команду преданного опекуна Ху-Ху. Пытаясь перехитрить злодеев и обеспечить безопасность панде, троица спасателей использует все свои навыки, окунаясь при этом в незабываемое приключение!

УРАЛОЧКА (комедия, реж. Михаил Расходников)

Беззаботная жизнь столичной красавицы Ланы неожиданно меняется. Ради спасения карьеры девушка вместо долгожданного отдыха в теплых странах едет на Север. Там она встречает дальнобойщика Гришу — харизматичного мужчину, привыкшего рассчитывать в жизни только на свой надежный грузовик «Уралочка». Вместе они попадают в головокружительную авантюру, благодаря которой Лана открывает для себя совершенно новые горизонты — настоящую красоту бескрайнего Севера, искренность простых людей и настоящие чувства.

С 30 декабря:

КИНОПЛЕНКА №8 (триллер, реж. Илья Хотиненко)

Начало 90-х. У Марии, владелицы небольшого видеопроката в заброшенном кинотеатре, при странных обстоятельствах пропадает сын. Чтобы разобраться в произошедшем и найти сына, Марии приходится перейти дорогу криминальному авторитету Егору Бочарову, подружиться с беглым преступником Дмитрием Шилиным, раскрыть тайну обитающего в кинотеатре призрака и узнать, как он связан с загадочной кинопленкой номер 8.

ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ (драмеди, реж. Авет Оганесян)

Четверо друзей прилетают в Стамбул, чтобы провести выходные на яхте их приятеля — бизнесмена Вадима. Но сразу по прилете выясняется, что он умер. Помощник Вадима предлагает помянуть босса на уже забронированной яхте во время прогулки по Босфору. Скорбное мероприятие объединяет давних друзей Вадима. Герои шутят, закусывают, вспоминают всех девушек Вадика. Всплывают и не самые приятные воспоминания… Ясно одно: он повлиял на жизнь каждого из собравшихся. Проделав путь длиной в целый день и ведя разговоры длиной в целую жизнь, компания узнает, что смерть друга — не самое худшее, что случилось с ними за сегодня.

С 31 декабря:

НЕБРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА (музыкальная комедия, реж. Миша Семичев, Роман Ким)

Тихий пиарщик Семен Семенович Горбунков отправляется в долгожданный круиз, который заканчивается невероятным приключением в Старом Дубае. По воле случая Горбунков становится участником операции контрабандистов, переправляющих в гипсе товары «параллельного импорта» — от смартфонов до фена Dyson. Горбунков берет на себя роль новоиспеченного спецагента, что мгновенно превращает его привычную спокойную жизнь в комедийный экшн. Фильм не только оригинально переносит классический сюжет в реалии наших дней, но и выгодно вписывает в повествование множество отсылок к современной поп-культуре.

«Чемпионы» (анимационный, реж. Максим Куликов)

В спортивной школе учатся две команды спортсменов: «Синие Вымпелы» и «Красные метеоры». В обеих командах есть очень талантливые ребята, но если «Синие» делают ставку на тренировки, стратегию и взаимовыручку, то «Красные» предпочитают действовать нечестно: подставлять противников, нарушать правила, использовать хитрости и запрещенные приемы. А ещё «Красные Метеоры» - большие индивидуалисты, поэтому вместо того, чтобы «играть в пас», зачастую действуют на поле единолично и излишне самоуверенно. И конечно, такая тактика раз за разом приводит их к поражению. Каждая серия – это встреча принципиальных соперников Мультиспортивной школьной лиги. В каждой команде есть несколько лидеров – это самые яркие игроки и «заводилы». У каждого из героев – свой уникальный характер, способности и комедийные роли. Также в обеих командах есть тренеры, которые, как и игроки, сильно отличаются друг от друга по характеру и поведению. «Синий» тренер – поддерживающий и дисциплинированный, «красный» - вспыльчивый и несдержанный. На спортивной арене всегда находится судья – очень внимательный и справедливый, и болельщики, поддерживающие любимые команды.

С 1 января:

«Министерство всего хорошего» (фантастика, реж. Александр Фомин)

Вы задумывались, что происходит, когда просите о чем-то Вселенную? Почему одни желания исполняются, а другие нет? Всё просто. Там, наверху, над ними трудятся два загадочных министерства. Дружные и наивные сотрудники из Министерства Всего Хорошего делают всё, чтобы исполнять добрые просьбы людей. А ваши худшие намерения воплощают в жизнь бесчувственные циники из Министерства Всего Плохого. Мир долго удерживал равновесие… пока однажды случайная просьба девушки не запустила цепочку событий, которая поставила под угрозу будущее всего человечества.

ФОРМУЛА ВОДЫ (анимационный, реж. Артём Минаков)

После апокалипсиса практически вся планета покрыта океаном, но при этом воды, пригодной для питья, практически не осталось. Чтобы выжить в этих условиях, людям приходится быстро адаптироваться. Цена на питьевую воду невероятно поднимается, создаются новые законы, регулирующие потребление воды, а контроль над всеми пресными запасами сконцентрирован в руках у одного мафиози. А тем временем на одном из островов живет девочка-подросток по имени Дана. Однажды она попадает в поле зрения пиратов-головорезов, которые начинают следить за ней, уверенные в том, что Дана остается единственной хранительницей ключей от легендарного сокровища — чистой питьевой воды. Однако судьба подкидывает девочке не только испытание в виде необходимости спасаться от бандитов, но и подарок в лице труппы бродячих комедиантов. Теперь новым друзьям предстоит пережить невероятное путешествие, которое будет полно ярких, незабываемых, а порой и опасных приключений!

СУПЕРСАНТА (анимационный, реж. Стив Мажори, Андреа Себастиа)

Клиф Клаустовски — скромный аниматор, который неожиданно для себя получил способность превращаться в СуперСанту. Вместе с девочкой-подростком Билли и эльфом Лео Клиф должен помешать коварному плану бизнесмена Грампуса, который собирается покончить с главным волшебным праздником года, похитив все игрушки.

МОЯ ЧУДНАЯ СЕМЕЙКА (анимационный, реж. Марк Гравас)

Бетти — обычная школьница, которая любит гулять с друзьями и играет в музыкальной группе. Но ее большая и дружная семья немного… чудная. Мама, папа и брат обладают магией и творят чудеса. Собака вообще разговаривает и спорит со всеми. Однажды Бетти узнает удивительную тайну. Оказывается, только она может спасти мир от злого колдуна, и для этого ей надо разучить и сыграть старинную песню, ноты которой надежно спрятаны.

«Шурик и Шарик» (анимационный, реж. Никита Диченко, Фёдор Павлов, Андрей Афанасьев)

В городе Подмосковске и за его пределами всегда творится что-то очень необъяснимое. Среди всего этого хаоса оказались Шурик и его верный пёс Шарик. Но в их отношениях наступил кризис — у собаки начался переходный возраст. Всё это грозит подростковым максимализмом, растущими потребностями и вечным недопониманием. Благо у Шурика есть замечательные друзья! Жора — делец-неудачник, мечтающий об успешном успехе, которого он непременно достигнет посредством гиперуспешного бизнеса, выгоднейшей торговли криптой и бесконечного везения (нет), и Платон — вечно спокойный художник, явно познавший дзен, виртуоз, который смог бы добиться всего... Если бы хоть что-то для этого делал. На фоне этой троицы Даша — их подруга из универа, переосмысляет свою жизнь и отправляется на поиск себя вместе со своей кошкой Призмой под присмотром Она Сергеевича — чуткого отца с буквально взрывным характером

Со 2 января:

НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ (комедия, реж. Ольга Ланд)

В предновогодней суматохе семейная пара Кошкиных забирается в соседний дом Морозовых, намереваясь их обокрасть. Но дома оказываются наказанные за ссору дети, которым нужно не только помириться, но и противостоять грабителям, найти пропавшие деньги и все-таки встретить Новый год с семьей.

«Супер Ралли. Тайна двух планет» (анимационный, реж. Дмитрий Некрасов)

Когда-то энергокары БР и Алекс были близкими друзьями. Но во время одной из гонок Алекс предал друга, и тот попал в межпространство. БР чудом удалось спастись и попасть на Голубую планету, где он познакомился с другими машинками, использующими топливо. Когда БР попадает домой, оказывается, что запасы кристаллов, необходимых для питания энергокаров, заканчиваются. Герой понимает, что спасение планеты зависит от победы в гонке на Красной планете, ведь главный приз в ней — одни из последних энергетических кристаллов. БР собирает команду, и они вместе отправляются за победой в решающем соревновании.

С 3 января:

ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (мелодрама, реж. Никита Высоцкий, Илья Лебедев, Дмитрий Иосифов)

История о поколении смелых и красивых, не заставших разрушений революции и хаоса гражданской войны, мечтавших построить новую жизнь, в которой не будет места смерти, а только невероятной любви, открывающей им путь к великим достижениям и открытиям. О подвигах и славе, предательстве и верности тех, кто был героями в небе и на земле, о времени безмерных испытаний, которые выпали на их недолгие, но яркие жизни. О женщине, которая была мечтой и настоящей любовью Советского Союза.

С 4 января:

ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ (байопик, реж. Николай Акелькин)

Легендарный полузащитник «Спартака», народный любимец Федор Черенков, переживает не лучший период в своей жизни. Федору нелегко дается постоянное нервное напряжение и невероятные физические нагрузки. В этот период единственное, что удерживает его от отчаяния — это заветная мечта принять участие в предстоящем Чемпионате мира. Однако главный тренер сборной в последний момент выводит его из команды. Футболист начинает всерьез задумываться о завершении карьеры, но ради своей семьи и болельщиков он принимает решение вернуться на поле, чтобы привести свой клуб к чемпионству и вновь стать лучшим.

С 5 января:

ЭММАНУЭЛЬ (эротическая мелодрама, реж. Одри Диван)

Жара и скука измучили Эммануэль, молодую жену французского посла в Таиланде Жана. Одно только средство спасает от уныния — секс. Жан, будучи намного старше Эммануэль, не только не запрещает жене связи на стороне, но даже поощряет ее к ним. По его мнению, так девушка становится еще раскрепощеннее и более страстной. Француженка не отказывает себе ни в чем, но, когда ей кажется, что она познала все, появляется Марио. Этот немолодой мужчина проповедует новую философию эротики: только когда секс полностью отделен от любви, наступает настоящая свобода. В доказательство Марио приглашает Эммануэль отправиться с ним в невероятное чувственное путешествие по самым злачным закоулкам Бангкока.

ПЯТЫЙ БИТЛ (байопик, реж. Джо Стефенсон)

9 ноября 1961 года продавец мебели Брайан Эпстайн спустился в клуб в подвале Ливерпуля и так впечатлился увиденным, что решил стать менеджером выступавшей там начинающей и малоизвестной группы «Битлз». Брайан отправился в головокружительное путешествие в надежде сделать ливерпульскую четверку популярнее Элвиса Пресли. Несмотря на непростые взаимоотношения в группе, борьбу с собой и скепсис окружающих, «пятый битл» поставил себе невыполнимую задачу — объединить человечество через мир, любовь и поп-музыку и создал мировой феномен.

С 6 января:

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ АСТРИД ЛИНДГРЕН (анимационный, реж. Арье Аустнес, Япрак Морали)

Канун Рождества. Брат и сестра Гуннар и Гунилла вынуждены встречать праздник в больничных койках. Однако их скучные дни внезапно превращаются в увлекательное приключение благодаря необычному подарку — старинным часам, в которых скрывается секрет: внутри живёт деревянная кукушка, хранительница историй, которая и переносит ребят в чудесный мир сказок Астрид Линдгрен.

С 7 января:

АНОРА (драмеди, реж. Шон Бэйкер)

У 23-летней стриптизерши Эни множество поклонников, которые любят заказывать приватные танцы и даже выкупать ее на интимные встречи. Поэтому она нисколько не удивлена, что молоденький и скромно выглядящий Иван выкладывает стрип-клубу крупную сумму, чтобы отвезти ее к себе домой. Молодой человек оказывается сыном российского олигарха, и, кажется, влюбляется в Эни. А как иначе объяснить то, что он готов платить тысячи долларов за встречи с ней, а через несколько дней и вовсе предлагает пожениться в Лас-Вегасе? Вот только русские родственники не очень рады, что Ваня стал супругом американской проститутке.

В ПЛЕНУ СТИХИИ (драма, реж. Эндрю Кайтлингер)

Двенадцатилетний Дон Фендлер во время похода с семьей теряется в непроходимых лесах штата Мэн. Чтобы вернуться домой, ему предстоит в одиночку преодолеть долгий и тернистый путь, а также противостоять не только первозданной стихии, но и побороть собственные страхи.

Также в январе:

ЕЛКИ 11 (комедия, реж. Александр Карпиловский, Александр Котт, Сергей Трофимов, Егор Чичканов)

Новогодняя комедия состоит из пяти новелл. Авторы в очередной раз развивают свою теорию шести рукопожатий, связывающую героев всех историй. Одна из новелл рассказывает современную версию «Золушки» Шарля Перро, которая развивается в Альметьевске. Как всегда, злая мачеха и вредная сводная сестра не дают девушке встретиться с прекрасным принцем. Однако в канун Нового года чудеса все же случаются, так что злодеи будут наказаны, а добро восторжествует.

БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД (сказка, реж. Армен Ананикян, Карен Захаров)

Снежная королева и Дед Мороз были когда-то давними друзьями, вместе постигавшими магию холода. Но их пути разошлись, когда Снежная королева, позавидовав силе друга, похитила магический артефакт, из которого Дед Мороз черпал свою силу и творил волшебство. Волшебник не без труда смог победить колдунью и заточил ее в ледяную тюрьму. Спустя тысячи лет, в наши дни, мальчик Юра на новогодней ярмарке находит ледяной посох Снежной Королевы и невольно освобождает ее. Вернувшись в современный мир, она решает отомстить заклятому другу и придумывает коварный план, который заморозит весь мир в канун Нового года. Для этой цели она похищает мальчика и увозит его в ледяное королевство. Чтобы помешать ее козням и спасти не только Юру, но и весь мир, Деду Морозу понадобится помощь волшебницы Бабы Яги, Ивана Царевича, Марьи-искусницы и других магических существ.

ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ (комедия, реж. Илья Фарфель)

Крупная компания из Сибири приглашает на новогодний корпоратив топовых звезд российского шоу-бизнеса. Артисты соглашаются и садятся в самолет, однако жизнь вносит свои коррективы — из аэропорта автобус увозит их в маленькую деревню среди снегов, где их встречает глава местного сельсовета. Звезд ждут крутые испытания: Светлаков и Брекоткин проверят свою дружбу на прочность, Клава Кока останется без соцсетей, Ольга Бузова окажется в многодетной семье охотников-эвенков, а Тимур Батрутдинов выпьет приворотное зелье в доме сибирской знахарки.

«Карьеристки» (комедия, реж. Илья Куликов, Полина Ануфриева)

Три девушки, работающие в офисах Москва-Сити, слышат выступление инфоцыгана и вписываются в марафон карьерного роста. За месяц они любой ценой должны добиться повышения по службе. А если оно не случится, то по правилам марафона новоиспеченные карьеристки должны уволиться.

«Праздники», 1 и 2 сезоны (комедия, реж. Борис Дергачев)

Майские праздники с традиционными шашлыками на даче, куда две дочери приезжают со своими женихами. Их ждет ссора во время подготовки к застолью, неожиданные признания, конфликт менталитетов и даже стрельба, но все же Пыжовы собрались вместе, а это значит, что друг другу они по-настоящему дороги. Календарные праздники будут сменяться профессиональными и семейными, а закончится всё годовщиной свадьбы родителей.

«Гусар», 1 и 2 сезоны (комедия, реж. Рустам Мосафир, Заур Болотаев, Михаил Шулаев)

Действие второго сезона берет начало в 1813 году, поручику Григорию Савельевичу Рыльскому приказано убедить Австрию поддержать Россию в составе антинаполеоновской коалиции, для этого он должен передать подарок русского царя австрийскому императору – крупнейший бриллиант в мире «Слезу Сибири». Гусар соглашается, но коварный британский шпион Монтгомери Рэтфорд похищает у него бриллиант. Миссия по спасению отчизны висит на волоске, и Рыльский решает отправиться на поиски «Слезы Сибири» назад в будущее – к Журавлевым. В будущем задача Рыльского легче не становится, у Журавлевых родился сын, но брак вот-вот даст трещину, бриллиант в руках прямого потомка Рэтфорда, а его очаровательная помощница Настя Соколова – капитан ФСБ под прикрытием. Гусару предстоит спасти семью Журавлевых, помочь ФСБ поймать международного афериста и главное ответить себе на вопрос – что важнее, любовь или судьба целой вселенной?

«Ткачевы на связи» (комедия, реж. Дмитрий Булейко)

Наташа несколько лет назад уехала в Москву добиваться успеха. Ее родители остались в Екатеринбурге и развелись, а сестра вышла замуж и переехала в маленький город в Свердловской области. Наташа испытывает чувство вины за то, что бросила семью, и постоянно старается решать все их проблемы на расстоянии. Она живет с мужчиной намного старше себя, о чем боится признаться родителям, и сама до конца не уверена, стоит ли ей связывать свою жизнь именно с этим человеком. Несмотря на все трудности, члены этой семьи стараются регулярно поддерживать хорошие отношения, даже находясь далеко друг от друга.

«Бородач» (комедия, реж. Заур Болотаев)

Бесконечная смена мест работы, невероятные и безумные ситуации, в которые попадает герой, постоянные приводы в полицию и потрясающее обаяние комедийного персонажа шоу «Наша Russia» Александра Бородача.

Фото: кадр из сериала «Министерство всего хорошего»