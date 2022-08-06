В Выборге стартовал юбилейный фестиваль «Окно в Европу»

Смотр открыла новая работа Алексея Федорсенко «Монета страны Морави»

5 августа в Выборге стартовал 30-й юбилейный фестиваль российского кино «Окно в Европу» (t.me/oknofest). Перед церемонией состоялось традиционное шествие гостей, участников фестиваля и жителей города - от гостиницы «Дружба» до кинотеатра «Выборг Палас».

Фильмом открытия фестиваля стала документальная картина Алексея Федорченко МОНЕТА СТРАНЫ МОРАВИ. Картина посвящена культу актера, режиссера, писателя Василия Макаровича Шукшина, однокашника Андрея Тарковского по ВГИКу. Лента преимущественно снята на его малой родине, городке Сростки Алтайского края.

Президент фестиваля Армен Николаевич Медведев поделился впечатлениями на открытии: «Много пройдено по сцене кинотеатра «Выборг Палас» за 30 лет, столько испытано страхов, волнений. Фестиваль живёт и крепнет, мы одолели пандемийные ограничения и будем одолевать их снова. Я приехал в этот город впервые 33 года назад, тогда еще не было «Окна в Европу», а сейчас этот фестиваль - наше общее счастье. Его инициаторы - Савва Кулиш, Марлен Хуциев, Микаэл Таривердиев, Владимир Коновалов, но самый ценный для меня - Геворг Нерсисян - он трепетно бережёт «Окно в Европу». Пусть так и будет дальше. Говорят, программа удачная, 8 дебютов - это обнадеживает, значит, у нас есть надежда на будущее».

В конкурсе игрового кино будет представлено одиннадцать премьерных фильмов, среди которых восемь дебютных работ. В неигровой конкурс вошло семнадцать работ, а в анимационный − 34 короткометражных фильма.

Конкурсные программы оценивают четыре жюри. Председателем жюри конкурса игрового кино стал режиссер Алексей Федорченко. Также в жюри вошли продюсер Елена Гликман, актриса Ингрид Олеринская, журналист Сусанна Альперина, оператор Юрий Любшин. Жюри конкурса неигрового кино возглавил продюсер Павел Печенкин, в составе жюри также работают режиссеры Анна Драницына и Сергей Карандашов. Жюри анимационного кино возглавил режиссер Станислав Соколов, помогать ему будут киновед Николай Изволов и продюсер Татьяна Цыварева.

За шесть дней работы фестиваля зрители увидят 80 фильмов. Закрытие смотра состоится 10 августа и по традиции пройдет в стенах Выборгского замка.

Учредители фестиваля – Русско-европейская киноассоциация (RECA), Министерство культуры РФ, правительство Ленинградской области.

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