Фестиваль «Окно в Европу» назвал фильм открытия

Им стала лента «Подростки: Первая любовь» Святослава Подгаевского

Организаторы 32-го фестиваль российского кино «Окно в Европу» объявили фильм открытия смотра – им стала лента ПОДРОСТКИ: ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ Святослава Подгаевского.

Романтический мюзикл в атмосфере 90-х рассказывает о запретной любви старшеклассника с влечением к кражам и дочери военного.

Главные роли в картине исполнили Алексей Онежен, Александра Тихонова, Никита Кологривый, Олег Савостюк, Елена Лядова, Тимофей Трибунцев и другие.

Сам фестиваль пройдет в Выборге с 9 по 15 августа.

Фото: кадр из фильма ПОДРОСТКИ: ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ