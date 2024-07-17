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Фестиваль «Окно в Европу» назвал фильм открытия

Автор: Илья Кувшинов

17 июля 2024

Им стала лента «Подростки: Первая любовь» Святослава Подгаевского

Организаторы 32-го фестиваль российского кино «Окно в Европу» объявили фильм открытия смотра – им стала лента ПОДРОСТКИ: ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ Святослава Подгаевского.

Романтический мюзикл в атмосфере 90-х рассказывает о запретной любви старшеклассника с влечением к кражам и дочери военного.

Главные роли в картине исполнили Алексей Онежен, Александра Тихонова, Никита Кологривый, Олег Савостюк, Елена Лядова, Тимофей Трибунцев и другие.

Сам фестиваль пройдет в Выборге с 9 по 15 августа.

Фото: кадр из фильма ПОДРОСТКИ: ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

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