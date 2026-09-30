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«ON Лаб» объявила опен-колл для молодых уральских режиссеров

Автор: БК

30 сентября 2026

Подать заявку можно до 25 октября

Творческая лаборатория «ON Лаб» объявила прием заявок для молодых режиссеров театра и кино из Екатеринбурга.

Участниками отбора, который продлится до 25 октября, могут стать студенты и выпускники режиссерских факультетов старше 18 лет из России и дружественных государств. Тема лаборатории этого года – «Сказки народов России».

Объявление победителей запланировано на 16 ноября. Победитель театрального конкурса получит грант 5 млн рублей на постановку спектакля в театре «Мастерская "12" Никиты Михалкова». Премьера состоится в 2027 году, а сам спектакль войдет в постоянный репертуар театра. Победитель кинематографического конкурса, в свою очередь, снимет документальный фильм о лаборатории, который выйдет в онлайн-кинотеатре «КИОН», а также получит 500 тысяч рублей на новый проект и стажировку на съемочной площадке сервиса.

«Урал – один из сильнейших творческих регионов России: здесь родились, работали или начинали свой творческий путь многие признанные мастера режиссуры. Мы убеждены, что есть немало блестящих авторов из следующего поколения больших режиссеров, просто им нужно помочь найти путь на федеральную сцену и быть рядом на этом пути. В этом и заключается миссия проекта «ON Лаб», – заявила основатель «ON Лаб» Надежда Лысенко.

Лаборатория проходит в этом году в третий раз при поддержке Ассамблеи народов России. Новым партнером лаборатории в этом году стал Екатеринбургский государственный театральный институт (ЕГТИ).

Фото: «ON Медиа»

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