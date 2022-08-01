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В России растет интерес к приложениям с пиратским контентом

Автор: БК

1 августа 2022

Приток пользователей на сайт и число скачиваний приложения Zetflix с 24 февраля выросло на 300%

Запросы на скачивание пиратского приложения сервиса бесплатного просмотра кино и сериалов Zetflix после начала спецоперации на Украине с 24 февраля по 29 июля увеличились на 300–400%, сообщил «Коммерсанту» представитель онлайн-кинотеатра. Запрос о посещении онлайн-версии сайта вырос на 300% за тот же период, свидетельствуют данные аналитики Google Trends. В одном только марте приток новых пользователей на сайт Zetflix составил порядка 25% от общего числа посетителей. Со слов представителя сервиса, за сутки сайт посещает около 150–180 тысяч зрителей, на пике приходит до 500 тысяч пользователей. Средняя ежемесячная аудитория сервиса составляет 4,5 млн человек.

Zetflix - далеко не единственный онлайн-кинотеатр бесплатного просмотра кино и сериалов. На сайте 4PDA в  каталоге приложении можно найти 16 аналогичных пиратских программ в разделе «Интернет и видео» (Kinopub, ViewBox, LazyMedia Deluxe, Zona, Vplay, Filmix UHD.apk, HDRezka Client и др). По данным «Яндекса», за последний год в антипиратский реестр в рамках соответствующего меморандума добавлено 37,7 млн ссылок, что больше, чем за три предыдущих года. На текущий момент по состоянию на июль число ссылок с пиратским контентом в данном реестре превышает 62 млн.

У Zetflix также есть приложение для Android и Windows, которого нет на данный момент ни в одним маркетплейсе. Скачать приложение можно через файл APK на сайте. В перспективе платформа планирует разместиться в отечественных магазинах приложений RuStore и NashStore, отечественных аналогах Google Play и AppStore. После 24 февраля зарубежные платформы начали блокировать некоторые российские приложения и оплату через банковские карты. По этой причине онлайн-кинотеатры с бесплатным просмотром контента крайне заинтересованы в попадание на отечественные маркетплейсы.

Руководитель RuStore Иван Мыздриков заверил, что платформа готова допускать только тех, кто не нарушает закон. Аналогичной позиции придерживается директор проектной деятельности АНО «Цифровые платформы» (сервис NashStore) Владимир Зыков. У маркетплейсов нет данных о том, какой фильм пиратский, а какой нет, но если правообладатели будут обращаться с жалобами, онлайн-площадки обещают реагировать по закону, рассказал Зыков.

Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин отметил, что по действующему законодательству приложения, нарушающие авторские права, могут быть исключены из маркетплейсов по решению суда. «Перспектив у пиратских приложений в отечественных сторах нет независимо от того, будут ли нарушаться права российских или иностранных правообладателей. И никакой «параллельный импорт кино» здесь не сработает, поскольку можно ввезти физический объект, но нельзя ввезти права»,— утверждает господин Бырдин.

На протяжении последних месяцев в России на разных уровнях продолжаются дискуссии вокруг идеи параллельного импорта. Несколько дней назад депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил разработать механизм показа западного кино в России без согласования с правообладателями. Соответствующий запрос депутат направил в Министерство культуры РФ. В случае разрешения параллельного импорта в отношении фильмов размещение приложений с пиратским контентом может начать считаться в России легальной деятельностью, считает партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев. В данном случае маркетплейсам не будут угрожать иски или отказ от работы со стороны иностранных правообладателей. В июне уже был принят указ президента об использования спецсчетов типа «О», введенный как защита от санкций со стороны зарубежных компаний, но музыкальные лейблы и издательства столкнулись с тем, что банки отказывают в проведении лицензионных отчислений зарубежным правообладателям по этим счетам.

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