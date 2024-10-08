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После замедления YouTube продолжает оставаться самым популярным видеосервисом в России

Автор: Илья Кувшинов

8 октября 2024

Количество ежедневных пользователей платформы за август составило 52 млн человек

Несмотря на начавшиеся в июле перебои работы YouTube в России, сервис все еще остается самым популярным в России. Об этом сообщает «Коммерсант».

Согласно данным Mediascope за август, количество ежедневных пользователей YouTube составило 52 млн человек. Для сравнения, аналогичные показатели «VK Видео» – 36,8 млн человек, RUTUBE – 5,5 млн человек, «Кинопоиска» – 4,1 млн человек. Отмечается, что цифры приведены без учета SmartTV, а данные RUTUBE – без учета просмотр видео со сторонних площадок.

Вместе с тем российские сервисы говорят о росте вовлеченности пользователей на своих площадках. Так, например, количество зрителей «Кинопоиска» в августе-первой половине сентября выросло на 32% год к году, и они провели на стриминге на 60% больше времени. Дневная аудитория Okko, в свою очередь, выросла на 25%.

С начала августа и до начала сентября количество просмотров в «VK Видео» увеличилось на 20%, до 4,2 млрд. Просмотры на RUTUBE также выросли – за неделю с 9 сентября они увеличились на 15%, до 596 млн.

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