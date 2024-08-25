Стали известны лауреаты фестиваля ORIGINAL+Doc

Фильм «Дедлайн» был удостоен гран-при по версии сразу двух жюри – основного и СМИ

Фестиваль документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc раздал награды.

Лента ДЕДЛАЙН Евгения Григорьева, Бориса Никлависа и Юлии Бобковой была удостоена гран-при по версии сразу двух жюри – основного и СМИ.

Самым ожидаемым документальным проектом стал КИСЛОРОД. ЭВЕРЕСТ Ольги Бородиной и Виталия Лазо.

Полный список лауреатов

Основное жюри

• Гран-при за оригинальный документальный проект – ДЕДЛАЙН, реж. Евгений Григорьев, Борис Никлавис, Юлия Бобкова (KION)

• Самый ожидаемый документальный проект – КИСЛОРОД. ЭВЕРЕСТ, реж. Ольга Бородина, Виталий Лазо (Premier)

• Оригинальный герой – «Со всеми бывает», реж. Филипп Ролихин (KION)

• Оригинальная героиня – «ЗОЛОТОЙ ВЕК ЗОИ БОГУСЛАВСКОЙ, реж. Валерий Белов (Kino1TV)

• Оригинальная история – «Семьдесят два», реж. Андрей Ананин (Premier)

• Оригинальное операторское видение – «Северный морской путь», реж. Светлана Музыченко («Смотрим»)

• Оригинальное режиссерское видение – «Земля виноделов», реж. Иван Вдовин (RUTUBE)

• Специальный диплом жюри – «Со всеми бывает», реж. Филипп Ролихин (KION)

• Специальный диплом жюри – «Право женщин на море», реж. Анастасия Ломакина («Смотрим»)

• Специальный диплом жюри – ЭДЕМ НА ЗЕМЛЕ, реж. Борис Никлавис (Wink)

Жюри СМИ

• Гран-при – ДЕДЛАЙН, реж. Евгений Григорьев, Борис Никлавис, Юлия Бобкова (KION)

• Специальный диплом жюри – «Со всеми бывает», реж. Филипп Ролихин (KION)

• Специальный диплом жюри – «Право женщин на море», реж. Анастасия Ломакина («Смотрим»)

• Специальный приз «РГ» – «Семьдесят два», реж. Андрей Ананин (Premier)

• Оригинальная коллаборация – «Земля виноделов», реж. Иван Вдовин (RUTUBE / Premier)

Фото: кадр из фильма ДЕДЛАЙН