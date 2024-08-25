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Стали известны лауреаты фестиваля ORIGINAL+Doc

Автор: БК

25 августа 2024

Фильм «Дедлайн» был удостоен гран-при по версии сразу двух жюри – основного и СМИ

Фестиваль документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc раздал награды.

Лента ДЕДЛАЙН Евгения Григорьева, Бориса Никлависа и Юлии Бобковой была удостоена гран-при по версии сразу двух жюри – основного и СМИ.

Самым ожидаемым документальным проектом стал КИСЛОРОД. ЭВЕРЕСТ Ольги Бородиной и Виталия Лазо.

Полный список лауреатов

Основное жюри
• Гран-при за оригинальный документальный проект – ДЕДЛАЙНреж. Евгений Григорьев, Борис Никлавис, Юлия Бобкова (KION)
• Самый ожидаемый документальный проект – КИСЛОРОД. ЭВЕРЕСТ, реж. Ольга Бородина, Виталий Лазо (Premier)
 • Оригинальный герой – «Со всеми бывает», реж. Филипп Ролихин (KION)
• Оригинальная героиня – «ЗОЛОТОЙ ВЕК ЗОИ БОГУСЛАВСКОЙ, режВалерий Белов (Kino1TV)
• Оригинальная история – «Семьдесят два», реж. Андрей Ананин (Premier)
• Оригинальное операторское видение – «Северный морской путь», реж. Светлана Музыченко («Смотрим»)
• Оригинальное режиссерское видение – «Земля виноделов», реж. Иван Вдовин (RUTUBE)
• Специальный диплом жюри – «Со всеми бывает», реж. Филипп Ролихин (KION)
• Специальный диплом жюри – «Право женщин на море», реж. Анастасия Ломакина («Смотрим»)
• Специальный диплом жюри – ЭДЕМ НА ЗЕМЛЕ, реж. Борис Никлавис (Wink)

Жюри СМИ
• Гран-при – ДЕДЛАЙНреж. Евгений Григорьев, Борис Никлавис, Юлия Бобкова (KION)
• Специальный диплом жюри – «Со всеми бывает», реж. Филипп Ролихин (KION)
• Специальный диплом жюри – «Право женщин на море», реж. Анастасия Ломакина («Смотрим»)

• Специальный приз «РГ» – «Семьдесят два», реж. Андрей Ананин (Premier)
• Оригинальная коллаборация – «Земля виноделов», реж. Иван Вдовин (RUTUBE / Premier)

Фото: кадр из фильма ДЕДЛАЙН

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