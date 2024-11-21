Фестиваль ORIGINAL+ назвал даты проведения и начал прием заявок
Автор: БК
21 ноября 2024
Смотр состоится в Москве с 25 по 27 февраля
IV Фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+ назвал даты проведения в 2025 году. Мероприятие состоится в Москве рамках форума CSTB.PRO.MEDIA на площадке LOFT HALL с 25 по 27 февраля.
Прием заявок на участие осуществляется до 20 января включительно. Прием материалов – до 10 февраля включительно. Более подробная информация доступна на официальном сайте.
Также организаторы смотра объявили о том, что на фестивале появится новая номинация «Инновация» – она будет оценивать конкретные технологии из фильмов и сериалов, реализованные при помощи Virtual Production, Motion Capture и нейросетей.
Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 27 февраля.
Самое читаемое
Обзор изменений графика релизов на неделе 11–17 ноября 2024 годаПодробнее
Касса четверга: пиратские релизы вновь выбились в лидерыПодробнее
В Москве вновь пройдет образовательный интенсив «Искусство питчинга»Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал хоррор «Еретик»Подробнее
Алексей Герман-младший и Константин Эрнст готовят фильм о съемках «Ивана Грозного»Подробнее
Минкультуры прокомментировало отказ в выдаче прокатного удостоверения байопику о Дональде ТрампеПодробнее
Минкультуры объявило даты питчингов проектов детского кино и игровых дебютовПодробнее
Касса России: новая «Манюня» возглавила прокатПодробнее
Роскомнадзор не заметил изменений в качестве работы YouTube в РоссииПодробнее
В Москве состоялась премьера драмы «Великая»Подробнее
Конан О’Брайен станет ведущим 97-го «Оскара»Подробнее
Фестиваль «Дни короткометражного кино» объявил конкурсную программуПодробнее
ИРИ назвал даты проведения конкурса по созданию национального контентаПодробнее
Предварительная касса уикенда: «Манюня: Приключения в деревне» вырвалась в лидеры прокатаПодробнее
Тодд Хейнс возглавит жюри Берлинского кинофестиваляПодробнее
Кинофестиваль «Зимний» представил конкурсную программу и жюриПодробнее
Международная касса: «Гладиатор 2» показал лучший старт за рубежом в карьере Ридли СкоттаПодробнее
В Москве стартовал семинар-интенсив «Искусство питчинга»Подробнее
Стали известны победители Международного студенческого фестиваля ВГИКПодробнее
Обзор новинок проката на уикенде 21–24 ноября 2024 годаПодробнее
Новости по теме
Драмеди «Лгунья» получило приз на кинофестивале в ХаноеПодробнее
Драма «Вечная зима» примет участие в Каирском кинофестивалеПодробнее
Mubi отменил кинофестиваль в Стамбуле из-за запрета на показ фильма «Квир» Луки ГуаданьиноПодробнее
Драма «Вечная зима» примет участие в основном конкурсе кинофестиваля в Сан-ПаулуПодробнее
Семейная мелодрама «Мой дикий друг» получила два приза на фестивале в ИранеПодробнее