Фестиваль ORIGINAL+ назвал даты проведения и начал прием заявок

Смотр состоится в Москве с 25 по 27 февраля

IV Фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+ назвал даты проведения в 2025 году. Мероприятие состоится в Москве рамках форума CSTB.PRO.MEDIA на площадке LOFT HALL с 25 по 27 февраля.

Прием заявок на участие осуществляется до 20 января включительно. Прием материалов – до 10 февраля включительно. Более подробная информация доступна на официальном сайте.

Также организаторы смотра объявили о том, что на фестивале появится новая номинация «Инновация» – она будет оценивать конкретные технологии из фильмов и сериалов, реализованные при помощи Virtual Production, Motion Capture и нейросетей.

Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 27 февраля.