Объявлен шорт-лист премии «Оскар» в десяти номинациях

Лидерами по количеству упоминаний стали «Эмилия Перес» и «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Академия кинематографических искусств и наук объявила шорт-лист грядущей премии «Оскар» сразу в десяти категориях. По количеству упоминаний в нем лидируют мюзиклы ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА и ЭМИЛИЯ ПЕРЕС.

Финальный список номинантов будет объявлен 17 января.

Шорт-лист в некоторых номинациях

Лучший международный фильм

• Я ВСЕ ЕЩЕ ЗДЕСЬ, реж. Уолтер Саллес (Бразилия)

• УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЯЗЫК, реж. Мэттью Ранкин (Канада)

• ВОЛНЫ, реж. Иржи Мадл (Чехия)

• ДЕВУШКА С ИГЛОЙ, реж. Магнус фон Хорн (Дания)

• ЭМИЛИЯ ПЕРЕС, реж. Жак Одиар (Франция)

• СЕМЯ СВЯЩЕННОГО ИНЖИРА, реж. Мохаммад Расулоф (Германия)

• ПРИКОСНОВЕНИЕ, реж. Бальтасар Кормакур (Исландия)

• KNEECAP, реж. Рич Пеппиатт (Ирландия)

• ГОРНАЯ НЕВЕСТА, реж. Маура Дельперо (Италия)

• ПОТОК, реж. Гинтс Зилбалодис (Латвия)

• АРМАН, реж. Хальвдан Ульман Тёндель (Норвегия)

• С НУЛЯ, фильм-альманах (Палестина)

• ДАГОМЕЯ, реж. Мати Диоп (Сенегал)

• БАБУШКА НА МИЛЛИОН, реж. Пат Буннитипат (Таиланд)

• САНТОШ, реж. Сандхия Сури (Великобритания)

Лучшие визуальные эффекты

• ЧУЖОЙ: РОМУЛ

• БЫТЬ ЛУЧШЕ: ИСТОРИЯ РОББИ УИЛЬЯМСА

• ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ

• ДЭДПУЛ И РОСОМАХА

• ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ

• ГЛАДИАТОР 2

• ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: НОВОЕ ЦАРСТВО

• МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ

• СМЕРЧ 2

• ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА

Лучшая музыка

• ЧУЖОЙ: РОМУЛ

• ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА

• ПОДАЙ ЗНАК

• БЛИЦ

• БРУТАЛИСТ

• ПРЕТЕНДЕНТЫ

• КОНКЛАВ

• ЭМИЛИЯ ПЕРЕС

• КАК КРЕМЕНЬ

• ГЛАДИАТОР 2

• ГОРИЗОНТЫ: ЧАСТЬ 1

• ГОЛОВОЛОМКА 2

• НОСФЕРАТУ

• КОМНАТА ПО СОСЕДСТВУ

• СИНГ СИНГ

• БАТАЛЬОН 6888

• ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА

• ДИКИЙ РОБОТ

• ДЕВУШКА И МОРЕ

Шорт-лист целиком доступен по ссылке.

Фото: кадр из фильма ЭМИЛИЯ ПЕРЕС