Объявлен шорт-лист премии «Оскар» в десяти номинациях
Лидерами по количеству упоминаний стали «Эмилия Перес» и «Злая: Сказка о ведьме Запада»
Академия кинематографических искусств и наук объявила шорт-лист грядущей премии «Оскар» сразу в десяти категориях. По количеству упоминаний в нем лидируют мюзиклы ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА и ЭМИЛИЯ ПЕРЕС.
Финальный список номинантов будет объявлен 17 января.
Шорт-лист в некоторых номинациях
Лучший международный фильм
• Я ВСЕ ЕЩЕ ЗДЕСЬ, реж. Уолтер Саллес (Бразилия)
• УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЯЗЫК, реж. Мэттью Ранкин (Канада)
• ВОЛНЫ, реж. Иржи Мадл (Чехия)
• ДЕВУШКА С ИГЛОЙ, реж. Магнус фон Хорн (Дания)
• ЭМИЛИЯ ПЕРЕС, реж. Жак Одиар (Франция)
• СЕМЯ СВЯЩЕННОГО ИНЖИРА, реж. Мохаммад Расулоф (Германия)
• ПРИКОСНОВЕНИЕ, реж. Бальтасар Кормакур (Исландия)
• KNEECAP, реж. Рич Пеппиатт (Ирландия)
• ГОРНАЯ НЕВЕСТА, реж. Маура Дельперо (Италия)
• ПОТОК, реж. Гинтс Зилбалодис (Латвия)
• АРМАН, реж. Хальвдан Ульман Тёндель (Норвегия)
• С НУЛЯ, фильм-альманах (Палестина)
• ДАГОМЕЯ, реж. Мати Диоп (Сенегал)
• БАБУШКА НА МИЛЛИОН, реж. Пат Буннитипат (Таиланд)
• САНТОШ, реж. Сандхия Сури (Великобритания)
Лучшие визуальные эффекты
• ЧУЖОЙ: РОМУЛ
• БЫТЬ ЛУЧШЕ: ИСТОРИЯ РОББИ УИЛЬЯМСА
• ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ
• ДЭДПУЛ И РОСОМАХА
• ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ
• ГЛАДИАТОР 2
• ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: НОВОЕ ЦАРСТВО
• МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ
• СМЕРЧ 2
• ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА
Лучшая музыка
• ЧУЖОЙ: РОМУЛ
• ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА
• ПОДАЙ ЗНАК
• БЛИЦ
• БРУТАЛИСТ
• ПРЕТЕНДЕНТЫ
• КОНКЛАВ
• ЭМИЛИЯ ПЕРЕС
• КАК КРЕМЕНЬ
• ГЛАДИАТОР 2
• ГОРИЗОНТЫ: ЧАСТЬ 1
• ГОЛОВОЛОМКА 2
• НОСФЕРАТУ
• КОМНАТА ПО СОСЕДСТВУ
• СИНГ СИНГ
• БАТАЛЬОН 6888
• ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА
• ДИКИЙ РОБОТ
• ДЕВУШКА И МОРЕ
Шорт-лист целиком доступен по ссылке.
Фото: кадр из фильма ЭМИЛИЯ ПЕРЕС