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Стали известны обладатели премии «Оскар» за 2024 год

Автор: Илья Кувшинов

3 марта 2025

Главный приз достался «Аноре» Шона Бэйкера

Американская киноакадемия объявила лауреатов 97-й премии «Оскар».

Обладателем главного приза стало драмеди АНОРА. Постановщик Шон Бэйкер, выступивший одним из продюсеров фильма, также получил еще три награды – за лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж.

Последний раз в истории премии четыре статуэтки за вечер получал только Уолт Дисней в 1954 году. В 2020 году Пон Джун-хо также забрал четыре награды за комедийный триллер ПАРАЗИТЫ, однако статуэтка в категории «Лучший зарубежный фильм» идет в зачет стране, а не создателям фильма.

АНОРА также была удостоена награды за лучшую женскую роль (Майки Мэдисон).

Ведущим торжественной церемонии выступил Конан О’Брайен.

Полный список лауреатов
• Лучший фильм – АНОРА
• Лучший режиссер – Шон Бэйкер (АНОРА)
• Лучшая мужская роль – Эдриен Броуди (БРУТАЛИСТ)
• Лучшая женская роль – Майки Мэдисон (АНОРА)
• Лучшая мужская роль второго плана – Киран Калкин (НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ)
• Лучшая женская роль второго плана – Зои Салдана (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)
• Лучший адаптированный сценарий – КОНКЛАВ
• Лучший оригинальный сценарий – АНОРА
• Лучший зарубежный фильм – Я ВСЕ ЕЩЕ ЗДЕСЬ
• Лучший документальный фильм – НЕТ ДРУГОЙ ЗЕМЛИ
• Лучший анимационный фильм – ПОТОК
• Лучшая операторская работа – БРУТАЛИСТ
• Лучшая музыка – БРУТАЛИСТ
• Лучшая оригинальная песня – "El Mal" (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)
• Лучший монтаж – АНОРА
• Лучшая работа художника-постановщика – ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА
• Лучшая работа художника по костюмам – ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА
• Лучший грим и прически – СУБСТАНЦИЯ
• Лучший звук – ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ
• Лучшие визуальные эффекты – ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ
• Лучший игровой короткометражный фильм – «Я не робот»
• ​​​​​​​Лучший короткометражный документальный фильм – «Единственная девушка в оркестре»
• Лучший анимационный короткометражный фильм – «В тени кипариса»

Фото: кадр из фильма АНОРА

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