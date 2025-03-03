Стали известны обладатели премии «Оскар» за 2024 год

Главный приз достался «Аноре» Шона Бэйкера

Американская киноакадемия объявила лауреатов 97-й премии «Оскар».

Обладателем главного приза стало драмеди АНОРА. Постановщик Шон Бэйкер, выступивший одним из продюсеров фильма, также получил еще три награды – за лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж.

Последний раз в истории премии четыре статуэтки за вечер получал только Уолт Дисней в 1954 году. В 2020 году Пон Джун-хо также забрал четыре награды за комедийный триллер ПАРАЗИТЫ, однако статуэтка в категории «Лучший зарубежный фильм» идет в зачет стране, а не создателям фильма.

АНОРА также была удостоена награды за лучшую женскую роль (Майки Мэдисон).

Ведущим торжественной церемонии выступил Конан О’Брайен.

Полный список лауреатов

• Лучший фильм – АНОРА

• Лучший режиссер – Шон Бэйкер (АНОРА)

• Лучшая мужская роль – Эдриен Броуди (БРУТАЛИСТ)

• Лучшая женская роль – Майки Мэдисон (АНОРА)

• Лучшая мужская роль второго плана – Киран Калкин (НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ)

• Лучшая женская роль второго плана – Зои Салдана (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)

• Лучший адаптированный сценарий – КОНКЛАВ

• Лучший оригинальный сценарий – АНОРА

• Лучший зарубежный фильм – Я ВСЕ ЕЩЕ ЗДЕСЬ

• Лучший документальный фильм – НЕТ ДРУГОЙ ЗЕМЛИ

• Лучший анимационный фильм – ПОТОК

• Лучшая операторская работа – БРУТАЛИСТ

• Лучшая музыка – БРУТАЛИСТ

• Лучшая оригинальная песня – "El Mal" (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)

• Лучший монтаж – АНОРА

• Лучшая работа художника-постановщика – ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА

• Лучшая работа художника по костюмам – ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА

• Лучший грим и прически – СУБСТАНЦИЯ

• Лучший звук – ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ

• Лучшие визуальные эффекты – ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ

• Лучший игровой короткометражный фильм – «Я не робот»

• ​​​​​​​Лучший короткометражный документальный фильм – «Единственная девушка в оркестре»

• Лучший анимационный короткометражный фильм – «В тени кипариса»

Фото: кадр из фильма АНОРА