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Ozon начнет показывать по подписке контент от Megogo и Kion

Автор: БК

24 декабря 2021

Онлайн-ритейлер заключил соглашение с видеосервисами

Онлайн-ритейлер Ozon договорился о сотрудничестве с видеосервисами Megogo и Kion, сообщают «Ведомости». Доступ к библиотеке онлайн-кинотеатров будет открыт через подписку Ozon Premium. Предложение начнет действовать с сегодняшнего дня.

Ozon Premium — это программа лояльности для клиентов ритейлера, которая за плату в 199 рублей позволяет пользоваться кэшбэком, доступом к закрытым распродажам, увеличенным сроком возврата товара и прочими опциями. Для пользователей, которые не являются подписчиками онлайн-сервисов, подписка на Kion будет стоить 199 рублей в месяц, на Megogo – 397 рублей.

Как будут распределяться доходы от подписчиков, партнеры не сообщили. Ритейлер предлагал онлайн-сервисам фиксированное вознаграждение за каждого пользователя, но ее размер пока также не раскрывается.

Ритейлер несколько месяцев вел переговоры с видеосервисами, рассматривая возможность открытия собственного онлайн-кинотеатра или покупку готовой платформы. Но в итоге Ozon отказался от идеи по финансовым соображениям —инвестиции оцениваются в $80–200 млн.

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