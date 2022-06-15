Эксперты обсудили в ходе ПМЭФ перспективы рынка онлайн-кинотеатров в условиях новой реальности

Отток аудитории «Амедиатеки», защита российского контента от пиратства, поддержка ИРИ и другое

15 июня в ходе XXV юбилейного Петербургского международного экономического форума онлайн-кинотеатр Premier провел в «Экспофоруме» сессию «Пираты контентного моря: будущее онлайн-платформ».

В ходе дискуссии прошли обсуждения новых форматов и подходов в работе онлайн-кинотеатров в современных реалиях. Кроме того, была поднята проблема пиратства, которая стремительно развивается из-за ухода части легального западного контента из России. На сессии была затронута тема финансирования контента со стороны «Института развития интернета», а также изменения в модели смотрения аудитории с конца февраля этого года. Другой ключевой темой сессии стала растущая угроза пиратства.

В качестве спикеров дискуссии выступили: генеральный директор Premier Софья Митрофанова, директор Института кино Высшей школы экономики Александр Акопов, генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин, креативный продюсер A-ONE Виктория Лымарь, управляющий партнёр АНО ДПО «Универсальный Университет» Мария Ситковская. Модератор сессии — главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев.

Как отметила гендиректор Premier Софья Митрофанова, весь рынок в моменте оценивать сложно, когда горизонт планирования – неделя или две. В частности, для Premier ни о каком падении на 40% речь идти не может. «Снижение будет, но не такое большое. Онлайн-кинотеатры ощутят изменения в этой части через год-полтора». Также глава видеосервиса отметила, что молодое поколение уже формировалось в среде легального контента, и оно понимает, что не нужно мучиться со скачиванием пиратских копий с торрента. «На сегодняшний момент у нас выходит 2-3 новинки в месяц, а до конца года выйдет более 30 оригинальных премьер. Наши флагманские проекты тоже требуют защиты. Все наши рейтинговые проекты — в топе у пиратов. Я считаю, что пользователи пиратского контента также должны нести ответственность».

Генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский подчеркнул, что ИРИ в этом году не будет вкладывать меньше денег в контент. «Инвестиции не уменьшаются, количество проектов увеличивается. В прошлом году мы выделили 10 млрд рублей на производство контента, в этом году – 15 млрд рублей. Надеемся, что в следующем году финансирование останется на этом уровне. Нам нужно повышать качество контента. Если качество самих заявок (на финансирование) год от года растет, то только через год-два мы видим, что на самом деле произвели. Но и мы увеличиваем надзор за этим процессом». По мнению Гореславского касаемо принудительного лицензирования, не нужно воспринимать закон с приставкой «принудительный» – это слово не очень подходит, т.к. механизм был создан для индустрии, и она может использовать его по своему усмотрению.

Генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин также высказался относительно инициативы введения принудительной лицензии на контент зарубежных мейджоров: «Онлайн-кинотеатры использование принудительной лицензии не рассматривают как реальную опцию. Если иностранный правообладатель сочтет, что использование их контента является пиратством, то у него есть все рычаги и возможности для блокировки наших приложений и систем. Для онлайн-кинотеатров это будет значить откат на 10 лет назад в эпоху работы исключительно в браузерах. Для нас это не является решением и выходом из ситуации». Кроме того, по словам главы ассоциации, индустрия находится сейчас с пиратами один на один, но надеется за лето решить проблему появления правового регулирования. «Мы активно работаем с государством в этом направлении. Наше техническое совершенство – также один из ключевых факторов в борьбе с пиратством». Алексей Бырдин также указал на важность вывода на законодательные рельсы антипиратского меморандума, в частности, подписанного в январе «Меморандума 2.0», регулирующего удаление пиратских ссылок в поисковых выдачах.

По поводу присутствия западного контента в кинопрокате высказался директор Института кино Высшей школы экономики Александр Акопов: «Мы все забываем, что кроме мейджоров в Голливуде есть кинопроизводители. Я сейчас вижу в прокате фильмы, которые попали в прокат по независимым контрактам, заключенным ранее. Думаю, нас ожидает большой поток голливудской продукции, которая придет к нам не через мейджоров. Продуктов хватит! Голливудские студии потеряли 600 млн долларов по причине ухода из России — эти деньги и есть главная мотивация»

По оценкам, который приводит Акопов, в России производится порядка 8 тысяч часов сериалов в год, а именно 250 тайтлов без учета телефильмов и мини-сериалов, которые насчитывают еще 240 тайтлов. Продюсер отметил, что индустрии нужны режиссеры, которые не страдают болезнью «Netflix головного мозга». «Они смотрят проекты, не предназначенные для широкого зрителя, и хотят делать также. Нам нужны специалисты, которые хотят работать с массовой аудиторией». Также основатель «Амедиатеки» отметил, что отток аудитории видеосервиса в 2022 году пока составляет меньше 15%.

Креативный продюсер компании A-ONE Виктория Лымарь рассказала, сотрудничают ли зарубежные студии с отечественными байерами. «Есть часть партнеров, которые продолжают сотрудничество с нами. На прошедшем Каннском кинофестивале мы подтвердили несколько сделок. Например, ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ мы купили еще задолго до кинорынка в Каннах. К сожалению, есть партнеры, которые прекратили с нами коммуникацию. Однако у нас продолжается коммуникация с американскими партнерами, в частности, с компанией А24, а также с французскими партнерами. Например, мы планируем выпустить фильм ПОСЛЕ ЯНГА. Также платформам и прокатчикам нужно объединять свои усилия, устраивать событийные показы. Потому что есть контент, который не будет популярен в оффлайн-кинотеатрах, но станет успешным в онлайн». Виктория Лымарь также подчеркнула, что, по опыту A-ONE, влияние пиратства на кинопрокат — болезненное, но не фатальное. Если у фильма есть потенциал, если он интересен аудитории, то он найдет своего зрителя в кинотеатрах.

По мнению Марии Ситковской, управляющего партнера АНО ДПО «Универсальный Университет», в кино сейчас не хватает всех профессионалов: режиссеров, креативных продюсеров, даже актёров. «В 2023 и 2024 году нам точно будет, что смотреть. Но я хочу обратить внимание не только на то, что нужно производить больше российского контента. Уход зарубежных брендов освобождает рекламный инвентарь. Необходимо сосредоточить силы в этом направлении. Нам нужно научиться классно упаковывать контент и продвигать его зрителю».