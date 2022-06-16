Следующий Key Buyers Event планируют провести в офлайн-формате в Дубае

На ПМЭФ представители кинондустрии обсудили текущее состояние кинопоказа

15 июня вечером на ПМЭФ состоялась дискуссия «Киноиндустрия в новых экономических условиях: как сохранить устойчивость?», на которой собравшиеся кинопоказчики и другие представители киноиндустрии обсудили текущее положение кинотеатров и всей отрасли. Во встрече приняли участие директор Института кино НИУ ВШЭ Александр Акопов, генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин, управляющий партнер киносети «Синема 5» Алексей Воронков, генеральный директор киносети «КАРО» Ольга Зинякова, исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин и генеральный директор «Роскино» Инна Шалыто. Модератором обсуждения выступил известный телеведущий Иван Кудрявцев.

Взявший слово первым представитель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков пообещал сосредоточиться на позитиве. Он с радостью сообщил, что за последний месяц демонстраторы потеряли всего 60% от оборота, хотя могли потерять все 70% или даже 90%. Другой положительной новостью он назвал тот факт, что в мае полностью простаивали только 30% кинозалов. Еще одной позитивной тенденцией на рынке был назвал рост доли отечественного кино. Если в январе, в котором традиционно проходит «новогодняя битва», доля сборов российского кино в прокате составила 48,6%, то в мае этот показатель поднялся до 66,7%. Отлично работает и программа «Пушкинская карта», которая в марте-апреле приносила отдельным площадкам до 30% оборота. Воронков отметил, что благодаря запуску «пушки» с 1 фавраля у кинотеатров было время перестроиться для подключения к данной программе. Спустя три месяца кризиса все больше торговых центров идет навстречу показчикам и соглашаются на определенный процент с оборота. Также Воронков рассказал, что доля различного альтернативного контента, на который кинотеатрам пришлось переключиться в марте, от повторных релизов до трансляций спортивных матчей и показов сериалов, составила 10,8% от вала марта-апреля текущего года. По оценкам Воронкова, чтобы удерживаться на плаву, кинотеатрам требуется сохранить хотя бы 70% от оборота прошлого года.

Алексей Фурсин рассказал о том, что столичные власти оказали грантовую поддержку как кинопроизводителям, так и московским кинотеатрам. Если столичная площадка продолжала работать в период с 1 января по 31 мая, то город ей обещает компенсировать полный объем той прокатной платы, которую она отдавала за этот период дистрибьютору. С 1 июня кинотеатрам предполагается компенсация до половины этой прокатной платы. Заявки на получение данной поддержки принимаются с 28 мая.

Ольга Зинякова отметила, что кризис контента для кинотеатров наблюдается не только в России, но и во всем мире, просто он вызван еще продолжающейся пандемией. Состояние рынка российского кинопоказа за январь-апрель соответствует динамике крупнейших мировых рынков. В частности, за январь-апрель снижение бокс-офиса в топ 5 мировых рынков составило 57,9% относительно 2019-го года. По ее мнению, перестройка рынка кинопоказа назрела давно. Сейчас даже топовые франшизы работают слабее, чем еще несколько лет назад. В ближайшее время драйверами роста сборов Зинякова назвала крупные российские релизы, которые должны выйти до конца года. Кроме нехватки контента у рынка есть проблемы с продвижением контента, так как все основные коммуникации со зрителем заморожены. При этом доля контента «КАРО-Арт» в сборах сети сейчас составляет 10%, которая с момента запуска выросла с 1,5%. При этом в Европе в лучшие годы аналогичное направление приносило до 6,5% оборота.

Федор Соснов в своей речи обратил внимание на отличия между ковид-лоудауном и текущим состоянием. Хотя ковид-пауза воспринималась в моменте «безумием неопределенности», у рынка было ощущение, что пандемия рано или поздно будет побеждена. Новые же изменения, по словам Соснова, гораздо более структурные. Бизнесу очень трудно работать в условиях неопределенности, а как раз с определенностью сейчас очень тяжело. Но в пандемию кинотеатры показали себя мастерами адаптации и оптимизации. Теперь, когда новые санкции вводятся с завидной регулярностью, индустрия дает на них ответ уже через две недели. Соснов напомнил, что для поддержания привычного для зрителя качества репертуара требуется поставлять в кинотеатры от 50 до 60 крупных фильмов в год. Зинякова отметила, что демонстраторам хватит «15 ХОЛОПОВ в год» вместо 60-ти. «Можно 15, но ХОЛОПОВ», – отметила гендиректор «Каро».

Отвечая на вопрос, какие новые точки роста и рынки сбыта найдены для российского кино в плане международных продаж, новый генеральный директор «Роскино» Инна Шалыто рассказала, что экспортные потери отечественного кино составили на данный момент до 60%. Из-за введения санкций в отношении российского кино со стороны западных стран произошла полная переориентация фокуса – от Запада на Восток. «Роскино» теперь смотрит в сторону стран Ближнего Востока, Северной Африки, Азии и Латинской Америки. В данный момент идет налаживание новых деловых связей, перестройка внутренних процессов и выход на новые рынки «с нуля» с учетом того нового культурного поля, в котором теперь приходится работать. Для успехов в этом направлении всей индустрии потребуется «очень сильно сгруппироваться». Со слов Шалыто, «Роскино» планирует до конца года принять участие в 7 кинорынках и провести более 20 недель российского кино в разных странах. Что касается Key Buyers Event, то в «Роскино» работают над тем, чтобы по запросу представителей индустрии провести его в скором времени в режиме офлайн. Наиболее подходящей площадкой для этого в свете всех новых обстоятельств представляется Дубай.

Алексей Бырдин предположил, что в скором времени можно ожидать структурной перестройки не только коммерческих игрокам индустрии, но и его бюрократических спутников, Фонда кино и других государственных организаций. Раньше поддержка осуществлялась крайне «туннельно» и направлялась отдельно в различные среды, но теперь наблюдается постепенное и неизбежное сближение трех ключевых медиа-сегментов – кинотеатров, онлайн-платформ и телевидения. Гибридная модель, по которой контент спокойно перетекает из одного медиума в другой, в скором времени должна стать новой нормой, считает Бырдин.

Наиболее оживленно собравшимися было воспринято выступление продюсера Александра Акопова. В своей речи он назвал три канала, по которым в скором времени в кинотеатры будет поставляться контент. Это независимые западные фильмы, поставки которых в Россию, по его мнению, рано или поздно будут налажены дистрибьюторами, российские крупные проекты и российские же сериалы. Пилоты последних Акопов предложил специально переводить в полуторачасовой формат, чтобы бы их показывать в кинотеатрах. Акопов также предложил забрать намечающуюся поддержку кинотеатров в пользу производства сериалов, а компенсацию за это произвести за счет региональных бюджетов. То есть распространить московскую практику поддержки кинопоказа на другие регионы.

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