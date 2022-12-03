Игорь Потапов возглавил отдел внешних коммуникации телеканала «Россия»

Топ-менеджер вступил в новую должность в конце ноября

Бывший пиар-директор The Walt Disney Company Russia & CIS Игорь Потапов занял должность руководителя отдела внешних коммуникаций в дирекции маркетинга и внешних коммуникаций телеканала «Россия». Об этом Потапов сообщил на своей странице в социальной сети facebook (признана Минюстом экстремистской на территории Российской Федерации). На новый пост Потапов заступил в последних числах ноября.

«Мне довелось работать с самыми лучшими специалистами и прекраснейшими людьми, посчастливилось общаться с одними из самых креативных продюсеров и режиссеров и самыми талантливыми актерами и актрисами, и я был рад делиться всем тем, что узнавал сам - со всеми, кто был не против меня выслушать. Скучно точно не было», - написал Потапов на своей странице.

До сентября текущего года Игорь Потапов отвечал за пиар фильмов киностудии Disney в кинопрокате России. На прежнем месте топ-менеджер проработал без малого шестнадцать лет - в российском офисе Disney Потапов работал с момента основания, с октября 2006-го года.

В марте этого года Disney объявила об остановке проката своих фильмов в России. В октябре перестал работать русскоязычный сайт Disney, а в ноябре компания окончательно закрыла российский кинопрокатный офис.

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