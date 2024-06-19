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Premier заключил масштабное партнерство с транспортными компаниями России

Автор: БК

19 июня 2024

В их числе – авиакомпании Smartavia, S7 Airlines, скоростные поезда «Сапсан» и «Ласточка»

Онлайн-кинотеатр Premier расширяет свои границы – платформа заключила эксклюзивное партнерство с 12 крупнейшими российскими транспортными компаниями.

В их числе – авиакомпании Smartavia, S7 Airlines, скоростные поезда «Сапсан» и «Ласточка», круизная компания «Водоходъ», поезда дальнего следования Федеральной пассажирской компании (ФПК), электрички Брянского, Воронежского, Сахалинского, Нижегородского направления, а также Южной пригородной пассажирской компании Крыма (ЮППК).

В результате партнерства Premier смог разместить рекламу видеосервиса во всех транспортных средствах этих компаний, а перевозчики, в свою очередь, расширили свои медиатеки проектами стриминга, которые пассажиры могут смотреть во время поездки даже без доступа к интернету. 

Ожидается, что вскоре в число партнеров также добавятся авиакомпании RedWings, Utair и «Уральские авиалинии». 

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