Premier заключил масштабное партнерство с транспортными компаниями России

В их числе – авиакомпании Smartavia, S7 Airlines, скоростные поезда «Сапсан» и «Ласточка»

Онлайн-кинотеатр Premier расширяет свои границы – платформа заключила эксклюзивное партнерство с 12 крупнейшими российскими транспортными компаниями.

В их числе – авиакомпании Smartavia, S7 Airlines, скоростные поезда «Сапсан» и «Ласточка», круизная компания «Водоходъ», поезда дальнего следования Федеральной пассажирской компании (ФПК), электрички Брянского, Воронежского, Сахалинского, Нижегородского направления, а также Южной пригородной пассажирской компании Крыма (ЮППК).

В результате партнерства Premier смог разместить рекламу видеосервиса во всех транспортных средствах этих компаний, а перевозчики, в свою очередь, расширили свои медиатеки проектами стриминга, которые пассажиры могут смотреть во время поездки даже без доступа к интернету.

Ожидается, что вскоре в число партнеров также добавятся авиакомпании RedWings, Utair и «Уральские авиалинии».