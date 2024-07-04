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Premier проведет питчинг документальных проектов на фестивале «Короче»

Автор: Илья Кувшинов

4 июля 2024

Подать заявку на участие можно до 30 июля

25 августа в Калининграде в рамках XII Российского фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» проведет питчинг документальных проектов, организованный онлайн-кинотеатром Premier.

Подать заявку на участие можно до 30 июля включительно на официальном сайте смотра.

В шорт-лист войдут семь лучших проектов, которые участники лично представят жюри и продюсерским компаниям на фестивале «Короче». Победитель питчинга получит возможность финансирования своего проекта.

Фестиваль «Короче» пройдет в этом году с 20 по 25 августа.

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