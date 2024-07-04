Premier проведет питчинг документальных проектов на фестивале «Короче»
Автор: Илья Кувшинов
4 июля 2024
Подать заявку на участие можно до 30 июля
25 августа в Калининграде в рамках XII Российского фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» проведет питчинг документальных проектов, организованный онлайн-кинотеатром Premier.
Подать заявку на участие можно до 30 июля включительно на официальном сайте смотра.
В шорт-лист войдут семь лучших проектов, которые участники лично представят жюри и продюсерским компаниям на фестивале «Короче». Победитель питчинга получит возможность финансирования своего проекта.
Фестиваль «Короче» пройдет в этом году с 20 по 25 августа.
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