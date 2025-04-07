«Пророк. История Александра Пушкина» попал в программу Пекинского международного кинофестиваля

Председателем жюри секции «Фокус на будущее» станет режиссер Бела Тарр

Организаторы 15-го Пекинского международного кинофестиваля представили программу грядущего смотра, который пройдет с 18 по 26 апреля.

Музыкальный байопик ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА попал в конкурсную секцию «Фокус на будущее», где собраны первые и вторые полнометражные фильмы режиссеров со всего мира.

«Мы рады, что ПРОРОК отправляется на Пекинский международный кинофестиваль. История великого поэта известна многим в нашей стране и за рубежом, и нам хотелось, чтобы таких людей стало еще больше, чтобы зрители по всему миру, узнали, возможно, об Александре Сергеевиче что-то новое, чтобы он стал им ближе. Приятно, что в Пекине оценили международный потенциал фильма, и кинофестиваль сделал его частью своей программы», – заявил продюсер Вадим Верещагин.

Председателем жюри секции «Фокус на будущее» станет венгерский режиссер Бела Тарр.

В основной конкурс смотра вошли 15 картин. В их числе – ЛЕТНАЯ КНИГА Чарли МакДауэлла, ПОСЛАНИЕ Ивана Фунда и другие. Жюри возглавит актер и режиссер Цзян Вэнь, а определить победителей ему помогут режиссер Дэвид Йейтс и Теэму Никки, актеры Венсан Перес, Джоан Чэнь и Ни Ни, а также художник Тимми Йип.

Фото: кадр из фильма ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА