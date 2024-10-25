Стали известны получатели рибейтов кинопроизводителям в Пермском крае в 2024 году

Общая сумма поддержки кинематографистов составит более 75 млн рублей

Шесть кинокомпаний, снявших свои проекты на территории Пермского края, получат рибейт из бюджета региона на общую сумму более 75 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Прикамья.

В данный список попали:

• ПАЛЬМА 2, реж. Владимир Кондауров (20,4 млн рублей, «Сильвер продакшн»)

• ВТРОЕМ, реж. Александра Сарана (13,8 млн рублей, Свердловская киностудия)

• «Урок», реж. Сергей Филатов (11,9 млн рублей, MEM Cinema Production)

• «Никто не знает про Маньпупунер», реж. Иван Добронравов (11 млн рублей, «ДУ ИТ БРО Продакшн»)

• РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО, реж. Василий Чигинский (10 млн рублей, Продюсерский центр «ПРАЙМ»)

• АЭРОПОРТ, реж. Иван Кульнев (8,5 млн рублей, «Клевафильм»)

Отмечается, что кинокомпании подтвердили свои расходы на территории Прикамья на сумму более 191 млн рублей. Помимо этого, по данным Пермской кинокомиссии, к работе на съемочных площадках в 2024 году было привлечено более 2 тысяч жителей региона (+80% год к году).

Фото: кадр из фильма ПАЛЬМА 2