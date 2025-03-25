В Бразилии в онлайн-формате пройдет Фестиваль российского кино

Картины будут доступны бесплатно на стриминге Belas Artes A La Carte с 27 марта по 23 апреля

С 27 марта по 23 апреля на бразильской онлайн-платформе Belas Artes A La Carte в рамках «Фестиваля российского кино Бразилия 2025» будут бесплатно доступны шесть отечественных картин.

Среди них – якутская драма ТАМ, ГДЕ ТАНЦУТ СТЕРХИ; мистический триллер ШАМАН, документальный фильм КРЕСТ, художественно-документальный фильм ОГНЕННЫЙ ЛИС, подростковая мелодрама ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ и военная драма КРАСНЫЕ ЛЕНТЫ.

Стриминг ранее уже становился площадкой для Фестиваля российского кино. Организацией показов занимается компания РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

Фото: кадр со съемок фильма ОГНЕННЫЙ ЛИС