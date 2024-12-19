Фестиваль российского кино в Дубае завершает сезон 2024 года

Он пройдет с 19 по 21 декабря

С 19 по 21 декабря в Дубае пройдет Фестиваль российского кино, организованный РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

За эти три дня в кинотеатре Roxy CinemasDubai зрители смогут посетить бесплатные показы пяти российских фильмов, ставших лидерами проката в России. В программе – ЧЕБУРАШКА Дмитрия Дьяченко, СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД Александра Андрющенко, ВЫЗОВ Клима Шипенко, БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ Алексея Нужного и ТРИУМФ Михаила Лукачевского.

Показ спортивной драмы о якутских вольноборцах и их тренере, ставших сенсацией на XXI летних Олимпийских играх в Монреале в 1976 году, станет премьерой в ОАЭ. Его гостями станут режиссер Михаил Лукачевский и заместитель генерального директора РОСКИНО Оксана Фролова.

Фото: кадр из фильма ТРИУМФ