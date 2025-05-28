Минкультуры России и страны СНГ готовят копродукционный проект о Великой Отечественной войне

Об этом заявила Ольга Любимова на круглом столе в Казахстане

Министр культуры Ольга Любимова рассказала во время круглого стола в Астане на встрече с творческой и научной интеллигенциями Казахстана и России о том, что ведомство принимает активное участие в работе над большим копродукционным сериалом о событиях Великой Отечественной войны.

«У нас сейчас есть очень важная инициатива, которую мы начинаем вместе со всеми нашими коллегами из стран СНГ. Мы планируем многосерийный художественный фильм, посвященный годам Великой Отечественной войны. Сейчас с российской стороны выбирается крупный партнер, который возьмет на себя эту ответственность, пока мы, Российское военно-историческое общество, объявили предварительный сценарный конкурс», – заявила она.

По словам министра, главным референсом истории по духу является польский телесериал «Четыре танкиста и собака». Любимова также добавила, что проект будет отражать «и слезы радости, и невероятные героические подвиги» советских людей.

Фото: телеграм-канал Ольги Любимовой