Предварительная касса четверга: «Время» вырвалось в лидеры

Согласно предварительным данным, лидером четверга уверенно стала новинка, триллер режиссера М. Найта Шьямалана ВРЕМЯ (UPI). Релиз заработал почти 30 млн рублей и теперь практически наверняка преодолеет рубеж в 100 млн рублей к концу уикенда.

А вот самая крупная по росписи новинка недели, фантастический боевик G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ. СНЕЙК АЙЗ (CPP), совсем не порадовала кинотеатры. На счету картины всего порядка 10 млн рублей, что для такого амбициозного проекта крайне низкий результат. Фильм смог привлечь в среднем всего 6 человек на сеанс и теперь может рассчитывать приблизительно на 50 млн рублей за четыре дня проката.

Остальные новинки уикенда не смогли попасть в первую десятку лучших релизов четверга.

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23.07.2021 Автор: Георгий Романов