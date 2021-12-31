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Предварительная касса четверга: «Человек-паук» приближается к 2-миллиардной отметке

Автор: Георгий Романов

31 декабря 2021

Лучшей из новинок стал мультфильм «Три богатыря и конь на троне»

В последний четверг года лучшим релизом третий раз подряд становится кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (SPPR). Фильм пополнил свою копилку еще на 40 млн рублей и вплотную приблизился к отметке в 2 млрд. Самым кассовым проектом года он станет уже 1 января, когда обгонит другой фильм прокатичка, ВЕНОМ 2.

Лучшей из новинок уикенда стал мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ (SPPR). На счету анимационной картины студии «Мельница» около 13 млн рублей и четвертое место чарта. Очевидно, что перед новогодними праздниками зрительская активность несколько упала, но средняя заполняемость в 14 человек в будний день для мультфильма настраивает на оптимистичный лад.

Всего по семь человек на сеанс смогли привлечь две другие новинки недели.  Драма ЧЕМПИОН МИРА (CP) пополнила свой счет на 10 млн рублей, а комедия СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ ВСЕХ (CRP) оприходовала около 3 млн. Проекты заняли 5-е и 7-е места в таблице лучших релизов четверга. 

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