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Предварительная касса четверга: «Последний богатырь» уступил «Человеку-пауку»

Автор: Георгий Романов

24 декабря 2021

Но релиз Disney по итогам уикенда может ликвидировать гандикап

В свой второй уикенд в российском кинопрокате продолжает лидировать кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (SPPR). Релиз собрал в четверг около 50 млн рублей что должно вылиться в 300-350 млн рублей к вечеру воскресенья. Этого результата может хватить релизу Sony для победы, но главная новинка недели попробует с этим поспорить.

Отечественная киносказка ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (WDS) начала свой прокат с 35 млн рублей, что схоже со стартовым днем первой части франшизы в 2017 году (38 млн рублей за четверг). Оригинальная картина четыре года назад освоила за первый уикенд 442 млн рублей. Скорее всего результат новинки будет несколько ниже, учитывая достаточно сильную конкуренцию за целевую ацдиторию, но 350-370 млн рублей освоить фильму Дмитрия Дьяченко вполне под силу.

Мультфильм ЗВЕРОПОЙ 2 (UPI) пополнил свою копилку почти на 12 млн рублей, что более чем в два раза ниже, чем было у первой части анимационной франшизы в 2016 году. Впрочем, тут нужно учесть, что превью-показы новинки несколько сбили ее стартовые цифры. В любом случае, релиз может записать на свой счет к концу недели 140-160 млн рублей.

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