В Узбекистане пройдет Фестиваль российского кино

Фильмом открытия станет военная драма «Группа крови»

С 29 по 31 мая в Ташкенте пройдет Фестиваль российского кино, организованный РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

Фильмом открытия смотра, который состоится в монументальном Дворце кино им. Алишера Навои, станет военная драма ГРУППА КРОВИ Максима Бриуса. Картину гостям фестиваля представит актриса Екатерина Домашенко.

На протяжении трех дней зрителей также ждут новинки российского кинематографа – военная драма ВОЗДУХ, спортивный байопик ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ, комедии ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ и КУЛЬТУРНАЯ КОМЕДИЯ, а также биографическая драма 9 СЕКУНД.

В состав российской делегации также войдут сценаристы Марина Довгер (9 СЕКУНД), и Данил Троценко (КУЛЬТУРНАЯ КОМЕДИЯ), а также генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.

Фото: кадр из фильма ГРУППА КРОВИ