Российские онлайн-кинотеатры прокомментировали закон о получении прокатных удостоверений

Законопроект будет внесен с поправками к закону «О государственной поддержке кинематографии»

11 декабря стало известно, что группа депутатов и сенаторов планирует ввести правки в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», которые обяжут онлайн-кинотеатры получать прокатные удостоверения для показа фильмов и сериалов на сервисах.

БК попросил платформы прокомментировать подобное решение.

Комментарий от пресс-службы Кинопоиска

«Мы считаем вредным и излишним регулирование онлайн-кинотеатров в части прокатных удостоверений. Та система прокатных удостоверений для оффлайн-кинотеатров, которая действует сейчас, придумана еще в 1996 году и с тех пор мало изменилась: документы подаются в бумажном виде, фильмы передаются на флешке, а на саму выдачу разрешения могут уходить недели. Это устаревшая система, которая работает для кинотеатров, где выходит около 500 фильмов в год, но совершенно неподходящая для стримингов, где в год появляется несколько тысяч единиц контента.

Онлайн-кинотеатры как аудиовизуальные сервисы уже тщательно регулируются государством через законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» — и тут государство вносит дополнительные требования — об ограничении ЛГБТ*, о маркировке фильмов и сериалов, содержащих упоминание наркотиков и так далее. Регулятор в лице Роскомнадзора только в 2024 году вынес несколько десятков предписаний онлайн-кинотеатров о необходимости устранения нарушений в контенте. И это при том, что аналогичного регулирования по отношению к обычными стримингам как YouTube или соцсетям, где многие смотрят фильмы и сериалы, не существует. Онлайн-кинотеатры и так находятся в неравной конкуренции по сравнению с другими форматами смотрения в интернете, так что введение прокатных удостоверений не только означает двойное регулирование, что прямо противоречит законодательству, но и дальнейшее ухудшение условий конкуренции для отрасли.

В текущем виде законопроект о прокатных удостоверениях распространяется на весь контент независимо от даты его выхода. Таким образом, введение прокатных удостоверений крайне негативно скажется не только на бизнесе онлайн-кинотеатров и производителей контента, но и на зрителях. Лишь у части тайтлов в каталоге онлайн-кинотеатров сейчас есть прокатные удостоверения — прежде всего у фильмов, что выходили в прокате, но у сотен тысяч единиц контента таких разрешений нет. И если онлайн-кинотеатры больше не смогут показывать контент без прокатных удостоверений, то зрители одномоментно лишатся доступа к легальным копиям огромного числа сериалов и сериалов, в том числе российских. И дальше использование этой системы приведет к тому, что новый контент на сервисах будет выходить медленно и с сильными опозданиями. Причем у пиратов таких проблем не будет».

Комментарий от пресс-службы Start

«Все онлайн-платформы так и иначе сталкивались с процедурой получения ПУ для сериалов или фильмов, и знают, что зачастую это длительная и сложная процедура. За 2023 год семь онлайн-платформ выпустили больше 200 единиц, контента и приучили зрителя, что примерно каждые две недели на платформе выходит новый контент. Мы не уверены, что существующий порядок выдачи ПУ сможет справиться с таким объемом. Более того, пока у нас нет информации нужно ли будет получать ПУ для сериалов, которые уже вышли и нужно ли будет получать ПУ для каждого эпизода в отдельности. Все эти вопросы требуют большого обсуждения с индустрией, построения новой инфраструктуры и немалых инвестиций со стороны государства. Иначе зрители могут лишиться большого количества российского контента, доверие и интерес, к которому были сформированы только недавно. Немаловажно, что введение ПУ для сериалов могут привести к удорожанию подписки для пользователей, которое будет практически невозможно объяснить зрителю».

Комментарий от пресс-службы Okko

«Мы не поддерживаем указанный законопроект. Проектируемый закон, по сути, будет регулировать деятельности только 23 ресурсов, включённых в реестр АВС, при этом он никак не затронет «пиратов», а также десятки тысяч иных сайтов включая соцсети и видеохостинги.

Считаем, что предложенный законодателем механизм регулирования деятельности АВС противоречит принципам равноприменимости регулирования и технологической нейтральности, явно дискриминирует АВС по отношению к остальным участникам рынка, а также создает соцсетям, видеохостингам и даже пиратам необоснованные преференции. Возникает регуляторный арбитраж – равные по сути своей деятельности игроки сталкиваются с разным уровнем требований и ограничений.

Считаем прокатные удостоверения избыточным механизмом контроля содержания каталогов аудиовизуальных сервисов, по сравнению с существующим, а кроме этого, крайне бюрократизированным и затратным, который, возможно, повлечет повышение цен на подписки и замедлит создание нового отечественного контента.

С учетом вышесказанного и принимая во внимание тот факт, что легальные видеосервисы производят существенную часть видеоконтента, принятие указанного закона негативно повлияет на всю индустрию: от производителей контента (сокращение объемов производства и выпуска российских фильмов и сериалов) до конечного зрителя (сокращение российских премьер в условиях дефицита зарубежного контента)».

Материал дополняется.

* Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

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