Мировая премьера «Моди» Джонни Деппа пройдет в рамках кинофестиваля в Сан-Себастьяне

Ленту покажут вне конкурса

Организаторы 72-го кинофестиваля в Сан-Себастьяне объявили о том, что премьера байопика Джонни Деппа МОДИ состоится в рамках внеконкурсной программы смотра.

Действие первой режиссерской работы звезды с 1997 года разворачивается в раздираемом войной Париже во время Первой мировой войн и рассказывает о 72 часах из жизни художника Амедео Модильяни. В актерском составе картины задействованы Риккардо Скамарчо, Аль Пачино, Антония Деспла и Стивен Грэм.

Права на российский прокат ленты уже приобретены компанией Russian World Vision.

72-й фестиваль в Сан-Себастьяне пройдет с 20 по 28 сентября. Фильмом открытия смотра станет новая экранизация ЭММАНУЭЛЬ Одри Диван. Почетную награду «Доностия» за вклад в кинематограф получит Кейт Бланшетт.

Фото: кадр из фильма МОДИ